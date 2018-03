Avantura za velike i male na dva kotača

Istarske biciklističke staze idealan su način za otkrivanje prirodnih ljepota ove plavo-zelene regije. Jedna je od najpoznatijih staza, svakako, Parenzana. Istra je premrežena s ukupno petstotinjak kilometara uređenih i označenih staza za bicikliste.

Degustacija vina iz 18 lokalnih konoba

U starogradskoj jezgri mjesta Gračišće gosti će na uskrsni ponedjeljak moći kušati vina 18 lokalnih konoba. Cijelo Gračišće će tijekom ove male, tradicionalne smotre vina biti pretvoreno u veliku gostionicu na otvorenom od 11 do 19 sati.

Sto milja trčanja za sportaše i rekreativce

Na istarskom se poluotoku od 6. do 8. travnja održava šesto izdanje utrke koja je od 2016. godine uvrštena i u Ultra-Trail World Tour (UTWT). Sudjeluju i sportaši amateri i profesionalci, kreće se iz Labina, i preko Buzeta i Motovuna dolazi do Umaga. Sudionici će prevaliti sto milja, a staza pruža sve mogućnosti trail trčanja: od zahtjevnih terena, coasteringa, srednjovjekovnih gradića, šuma, urbanih sredina do blatne doline.

U poreču petsto pjevača i svirača iz cijelog svijeta

Poreč će od 4. do 8. travnja ugostiti 8. Festival zborova i orkestara. Festival će se održati u jednom porečkom hotelu, a nastupit će petsto 500 pjevača i svirača iz cijelog svijeta, koji će u tridesetominutom nastupu pokazati svoje glasovne i sviračke sposobnosti.