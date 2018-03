Kvarner je naš drugi dom, tu i naši unuci dolaze na ljetovanje!

Hrvati su, sudeći po ocjenama turista, odlični domaćini, a obiteljski smještaj postao je hrvatski superbrend koji svake godine bilježi porast broja gostiju. U Hrvatskoj je registrirano oko 90.000 domaćinstava koja nude 609.000 postelja. Obiteljski smještaj, koji je lani uprihodio 2,5 milijardi eura, popularan je diljem Hrvatske, ali na Kvarneru je to posebna priča... Vrhunska kvaliteta apartmana, vila, kuća za odmor, prekrasni vrtovi, bazeni, wellness ponuda samo su dio čari koje privlače goste da se godinama vraćaju na odmor na istu adresu, k istom domaćinu.

Foto: Goran Kovačić/PIXSELL

Susretljivi domaćini

Susretljivi domaćini koji će gosta uputiti na zanimljivosti Kvarnera, kulturne manifestacije, odlične restorane, najljepšu biciklističku stazu... dio su draži boravka kod obitelji koji cijeni sve veći broj gostiju.

– Obiteljski, odnosno privatni smještaj na Kvarneru može se pohvaliti s više od 170 godina tradicije ugošćivanja u maniri dobrog domaćina, stoga ne čudi da upravo ova vrsta smještaja na Kvarneru ima i najvjernije goste. Danas kod istih obitelji često dolaze unuci pa i praunuci prvih gostiju – kažu u Turističkoj zajednici Kvarnera.

44% porastao je broj turističkih noćenja kvarnerskim domaćinima u 2017. godini, koji imaju apartmane s pet zvjezdica, u odnosu na prethodnu godinu. Isto vrijedi, ističu na Kvarneru, i za hotele te kampove. Što su kvalitetniji, više kategorije, to se prije napune i dulje imaju goste

U prilog tome govore i brojke. U 2017. Kvarner bilježi čak 1,5 milijuna noćenja više nego godinu prije. Posjetilo ih je 2,9 milijuna gostiju, što je osam posto više nego godinu prije, a ostvareno je devet posto više noćenja, ukupno 18,5 milijuna noćenja.

U tim se brojkama krije i velik uspjeh obiteljskog smještaja koji na Kvarneru bilježi porast noćenja od čak 11 posto, a privatni smještaj s pet zvjezdica ostvario je čak 44 posto više noćenja. Kvaliteta smještaja i gastronomska ponuda jedan su od segmenata na kojima se gradi uspjeh kako sezonskog tako i izvansezonskog turizma.

Produljeni vikend na Kvarneru okrijepit će vam dušu i tijelo, pozivaju iz Turističke zajednice

Kvarner Family danas je već dobro poznat projekt brendiranja i unapređivanja kvalitete obiteljskog smještaja na Kvarneru koji provodi TZ-a Kvarner, a danas uključuje gotovo 500-tinjak objekata koji nude smještaj standardizirane kvalitete. Od toga ih čak 60-ak nosi oznaku Pet Friendly kao znak da su dobrodošli i kućni ljubimci. Na Kvarneru i sve više restorana nosi istu oznaku. Uz to 20-ak objekata prilagođeno je potrebama ljubitelja aktivnog odmora te nose oznaku Bike Friendly i Hike Friendly što znači da udovoljavaju specifičnim potrebama cikloturista i gostiju koji pješače ili planinare.

Foto: Goran Kovačić/PIXSELL

Iza oznake Kvarner Family stoji preporuka TZ-a Kvarner za provjerenu turističku kvalitetu, standard i prepoznatljivost brendiranih apartmana, kuća za odmor, kampova i soba privatnih iznajmljivača u ovoj regiji. Svi objekti obiteljskog smještaja s oznakom Kvarner Family mjesta su za odmor koja nude uređeni okoliš, ugodno opremljen interijer te poseban doživljaj domaćinskog i obiteljskog ugođaja, a uz poštivanje tradicije. Između gostiju i domaćina često se stvore i prijateljstva.

Sve bolje godine

– Osjećaj sigurnosti, riječ dobrodošlice, to da uvijek možemo računati na pomoć, savjet, smjernicu domaćina, a znamo i da nas čeka “naš” apartman u vrijeme kada to želimo. Sve je to iznimno važno i zato se rado vraćamo u svoj “drugi dom” na Kvarneru – dio je dojmova gostiju koji svoje komentare, preporuke, pohvale često ostavljaju na internetskim mrežama što čini odličnu reklamu privatnim iznajmljivačima diljem svijeta.

Vrhunski apartmani i kuće za odmor, bazeni, uređeni vrtovi, wellness... samo su dio aduta kvarnerskog obiteljskog smještaja

– Oduvijek pokušavamo pružiti gostima doživljaj koji drugdje neće doživjeti, uz poštovanje naših posebnosti i tradicije. Da smo u tome uspjeli, pokazuju naši statistički pokazatelji i brojke koje naglašavaju da je nakon odlične 2016. došla još bolja 2017. Niz godina provedenih na ocjenjivanju i poticanju kvalitete obiteljskog smještaja i gastronomske ponude definitivno je urodilo plodom. Lani smo proveli i akciju ocjenjivanja restorana koja je pokazala da restorani koji prate trendove i svoja jela temelje na autohtonim jelima i kvalitetnim domaćim namirnicama bilježe sve veći porast kvalitete.

Foto: Nel Pavletić/ PIXSELL

Naime, svojim projektima brendiranja na kojima zajednički radimo na razini destinacije, od vlasnika obiteljskog smještaja do restorana i ostalih sudionika, stvaramo motiv za dolazak gostiju cijele godine, ali i jedni druge motiviramo da radimo na kvaliteti i tako se istaknemo na tržištu. Posjetite Kvarner i uvjerite se u naše preporuke – produljeni vikend na Kvarneru okrijepit će vam dušu i tijelo. Kvarner vas čeka – poziva goste Irena Peršić Živadinov, direktorica TZ-a Kvarner, u kojoj prvi veći val gostiju očekuju tijekom skorih uskrsnih blagdana.