Ukrao avion s piste, izvodio vratolomije, a onda se srušio na otok

Jedan muškarac u petak navečer odlučio je neovlašteno ući u putnički avion kompanije Horizon u Seattleu i uzletjeti.

- Prema prvim informacijama, vjerojatno je riječ o mehaničaru (29) koji je zaposlenik jedne kompanije. Radio je vratolomije u zraku ali se zbog nedostatka letačkog iskustva srušio na otok Ketron, udaljen 30 milja od zračne luke - rekli su iz ureda šerifa.

- Vjerujemo kako u zrakoplovu nije bilo putnika - šalju dobre vijesti iz kompanije Alaska Airlines, sestrinske kompanije Horizona čiji je avion otet.

Zbog otmice zrakoplova i zbog opravdanog straha od terorizma uzletjela su i dva vojna aviona F-15 koja su ga pratila sve dok se u konačnici nije i srušio.

- Ne vjerujemo kako je riječ o terorističkom činu. Teroristi ne bi radili vratolomije iznad vode. Koliko znamo, vjerojatno je ovdje riječ o 'zabavi' koja se nije razvila po očekivanjima - rekao je šerif Paul Pastor za abc news.

