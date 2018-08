Autoceste u prvih 7 mjeseci zaradile 100 milijuna kuna više nego lani

U prvih sedam mjeseci (siječanj – srpanj) ove godine na svim autocestama u nadležnosti Hrvatskih autocesta (HAC) i Autoceste Rijeka – Zagreb (ARZ) zabilježen je promet od 32,499.379 vozila i naplaćena cestarina u iznosu od 1.590,741.000 kuna bez PDV-a.

Srpanjska rupa

To je gotovo 1,5 milijuna više vozila i gotovo 100 milijuna kuna više cestarine u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je zabilježen promet od 31,027.338 vozila, a naplaćena je cestarina u iznosu od 1.490,773.339 kuna bez PDV-a. U HAC-u kažu da je prema podacima za sedam mjeseci 2018. godine vidljiv trend rasta na svim autocestama u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Promet je porastao pet posto, dok je naplaćeni iznos cestarine veći sedam posto. Pritom je u sedam mjeseci ove godine najveći promet ostvaren na autocesti A3 – Bregana – Zagreb – Lipovac i to od 9,923.648 vozila s naplaćenom cestarinom od 526,697.389 kuna bez PDV-a, što je povećanje prometa od šest posto i naplaćene cestarine od 8,44 posto u odnosu na razdoblje od siječnja do srpnja prošle godine.

U tom je razdoblju najvažniji mjesec srpanj, u kojem je ostvaren ukupan promet od 7,483.727 vozila i naplaćena cestarina od 419,311.008 kuna bez PDV-a. To je u odnosu na broj vozila 1,77 posto više u odnosu na lanjski srpanj, dok su prihodi od cestarine veći 1,71 posto u odnosu na srpanj 2017.

Najveći promet i naplaćena cestarina u srpnju ostvareni su na autocesti A1 Bosiljevo 2 – Ploče, gdje je zabilježeno 1,902.888 vozila i naplaćena cestarina u iznosu od 136,334.986 kuna bez PDV-a. Ovogodišnja srpanjska rupa očitovala se u padu broja turističkih dolazaka u Hrvatskoj u prvoj polovici sedmog mjeseca, no na razini cijelog mjeseca taj je broj jednak lanjskim dolascima pa se tako donekle odrazio i na promet na Dalmatini. Broj vozila na A1 u ovogodišnjem srpnju porastao je samo 0,43 posto u odnosu na lanjski srpanj, dok su prihodi od ubrane cestarine manji 0,81 posto.

U HAC-u pak ističu da je porast prometa za prvih sedam mjeseci ove godine vidljiv po svim skupinama, pa tako za prvu skupinu vozila iznosi 4,60 posto, za drugu 7,44 posto, a porast teretnog prometa iznosi četiri posto. Sezonska naplata cestarine, koja je 10 posto skuplja u odnosu na zimsku, na HAC-ovim i ARZ-ovim autocestama ove godine na snazi je od 15. lipnja, što je 15 dana ranije u odnosu na prošlu godinu.

Od ove godine skuplja ljetna tarifa cestarine, osim na prvu, odnosi se i na drugu skupinu vozila, a to je autocestama donijelo u lipnju, uz rast prometa od 3,19 posto, rast prihoda od cestarine za 8,12 posto.

Ljetna tarifa

S obzirom na to da je ljetna tarifa stupila na snagu ranije nego prošle godine, kad je vrijedila od 1. srpnja do kraja rujna, ove godine 10 posto skuplja cestarina plaćat će se do 15. rujna. Za kamione i autobuse ljetna tarifa ne primjenjuje se.

VIDEO Pogledajte najveći sajam u Hrvatskoj