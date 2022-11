Austrijski Zeleni napali kancelara Nehammera i njegove 'narodnjake'

Austrijska stranka Zelenih, koja je u “političkom braku” s konzervativnom Narodnom strankom (ÖVP) nezadovoljna je sa svojim većim i moćnijim koalicijskim partnerom, koji već mjesecima, a moglo bi se reći i posljednjih godina, plijeni pozornost javnosti brojnim aferama. Korupcijskim i raznim drugima, kako se u posljednje vrijeme sve glasnije sumnjiči i optužuje ÖVP, njen bivši čelnik i bivši austrijski kancelar Sebastian Kurz i još neki stranački pripadnici.

I to na raznim razinama, od one političko- stranačke i parlamentarne do pravosudne. A pravosuđe, točnije rečeno austrijsko Državno odvjetništvo za borbu protiv gospodarskog kriminala i korupcije još uvijek je u “istraživačkom modusu”. Kod sumnji, ali bez konkretnih optužnica i pokrenutih sudskih procesa te izrečenih kazni. Tako da “obični” austrijski građani ni sami više ne znaju o čemu se točno radi. Tko je kriv, da li je uopće kriv, i zašto?

Napetu situaciju između Zelenih i “narodnjaka” dodatno je pogoršala aktualna “afera Thomas Schmid”. Ovaj već bivši glavni tajnik Ministarstva financija odjednom je odlučio progovoriti istražiteljima Državnog tužiteljstva za gospodarski kriminal i korupciju optuživši svoga ne još tako davno, izuzetno dobrog prijatelja, bivšeg kancelara Kurza za korupciju i friziranje anketa, za novac poreznih obveznika. S ciljem da se Kurz domogne kancelarske fotelje.

Kako bi spasio vlastitu glavu Schmid je od pravosuđa zatražio status “krunskog svjedoka”. I onda je počela “paljba” i optužbe protiv Kurza, njegovog ÖVP-a i još nekih stranačkih članova: korupcija, podmićivanje, prijevara, zloupotreba službenog položaja itd.

“Narodnjaci” su se odjednom našli u neobranom grožđu, a Zeleni na kušnji. Kao i ovih dana, kada je oporba, predvođena socijaldemokratima (SPÖ), ali i krajnja desnica (FPÖ) zatražila izvanredno zasjedanja Nacionalnog vijeća austrijskog parlamenta i p(r)ozvala sadašnjeg kancelara Karla Nehammera da kao šef te stranke objasni što se to događa i uvidi da tako više dalje ne ide. A sve s ciljem da nakon Schmidovih javnih izjava o korumpiranom ÖVP-u padne austrijska Vlada i raspišu se prijevremeni parlamentarni izbori.

“Ja nisam takav, ni mi nismo takvi”, poručio je Nehammer, aludirajući na optužbe o korumpiranosti “narodnjaka” u svom govoru u saveznom Parlamentu. Istaknuo je da i on i ÖVP traže od pravosuđa da “do najsitnijeg detalja raščisti sve optužbe” i kazni krivce.

Nehammer se je pritom jasno distancirao od bivšeg ÖVP-a, na čijem je čelu bio Sebastian Kurz. Međutim Zelenima ni to nije bilo dovoljno, nego i dalje pokazuju svoje nezadovoljstvo aktualnom situacijom, pišu danas austrijski mediji. Tabloid Heute piše o “dvostrukom napadu” Zelenih, na kancelara i ÖVP zbog korupcijskih optužbi i na ministra unutarnjih poslova Gerharda Karnera, zbog njegove izjave da azilante koji rade nerede i nasilno se ponašaju, kao u “Noći vještica” u Linzu, treba istjerati iz Austrije.

Dnevni list Kronen Zeitung pod naslovom “ÖVP pod dvostrukim pritiskom” izvještava o “dvostrukom nezadovoljstvu” Zelenih aktualnom situacijom s koalicijskim partnerom.

Navedeni mediji, ali i neki drugi, pišu o oštroj kritici šefice Kluba zastupnika Zelenih u austrijskom Parlamentu Sigrid Maurer upućenoj konzervativnom kancelaru Nehammeru na njegov govor u Parlamentu. Ono čime je Maurer bila zadovoljna je njegovo distanciranje od Kurzovog ÖVP-a. Ono što joj se nije “posve dopalo” je kancelarova kritika oporbe i njegov “ponekad iznimno kreštav” ton.

“Šef ÖVP-a (opp. kancelar Nehammer) je prije svega pozvan da napravi reda u vlastitoj stranci, a ne da druge ocjenjuje i drži im prodike”, poručila je šefica Kluba Zelenih.

Oporba, koja pokušava sve kako bi srušila aktualnu austrijsku vladu, tvrdi kako Zeleni stalno “gutaju knedle” i skreću pogled u stranu”, samo da ne dođe do raspada vladajuće koalicije s “narodnjacima” i ostanu na vlasti. Posebice agresivni i napadački raspoloženi su socijaldemokrati (SPÖ), koji već vide svoj povratak na vlast i krajnje desni “slobodnjaci” (FPÖ), koji likuju da im je njihovim populističkim akcijama uspjelo osvojiti naklonost brojnih Austrijanaca. Barem trenutačno, kako pokazuju ankete. Naime, krajnja desnica je zasad na prvom mjestu, socijaldemokrati su drugi, a “narodnjaci” su, nakon svih afera i optužbi s prvog, pali na treće mjesto. Naravno, uz uvjet da ispitivanje javnog mnijenja nije frizirano. Jer nakon svega što čuju i čitaju u posljednje vrijeme, Austrijanci više nikome ne vjeruju. i pušu na hladno!