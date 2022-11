Umirovljenik iz BiH lažno prijavljen u Grazu oštetio Austriju za preko 18.000 eura

Austrijska kriminalistička policija u Grazu prijavila je 71-godišnjeg umirovljenika iz Bosne i Hercegovine zbog sumnji da je počinio “tešku” prijevaru, piše danas dnevni tabloid ”Heute”.

Isti izvor, pod naslovom, “Umirovljenik živi na Balkanu, a primio je preko 18.000 eura pomoći” piše kako su istražitelji kriminalističke skupine “SOLBE”, zaduženi za otkrivanje prijevara kod socijalnih usluga, opširnim istragama kod kolega u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj utvrdili da je 71-godišnji državljanin BiH bio “lažno” prijavljen da stanuje u Grazu, a živio je u Bosni i Hercegovini.

To ne bi bio problem, piše tabloid da pritom nije tražio i primao socijalnu naknadu, odnosno razliku vrijednosti od njegove invalidske mirovine do vrijednosti minimalne mirovine u Austriji (za umirovljenike samce 1.030,49 eura). Na minimalnu mirovinu ili razliku isplate vrijednosti do minimalne mirovine imaju pravo isključivo samo oni slabije financijski stojeći austrijski građani, koji u Austriji imaju stalni boravak i u njoj stalno žive.

Živjeti izvan Austrije, a dobivati austrijsku državnu, odnosno socijalnu pomoć ili naknadu, protupravno je i kažnjivo u ovoj alpskoj zemlji. Stoga su nadležni pokrajinski organi vlasti u Grazu protiv navedenog umirovljenika podigli prijavu, osumnjičivši ga da je protupravno, od siječnja 2019. godine do veljače ove godine, austrijsku državu oštetio, preciznije rečeno “prevario” za preko 18.600 eura.

Kriminaliste je na istragu potakla sumnja štajerskog Zavoda za mirovinsko osiguranje (PVA), da nešto nije u redu s adresom odnosno boravkom navedenog umirovljenika na toj adresi u Grazu.

