Austrija: Poremećaji u željezničkom prometu nakon oluje

Austrijske željezničke veze prekinute su u petak, dan nakon smrtonosnih oluja koje su zahvatile dio Europe i prouzročile veliku štetu.

Subscribe👉YOUTUBE: https://t.co/y9rHo4FAFw

Storm at a speed of 140 km / h - Knittelfeld in the federal state of Styria. Austria#storm #stormhour #hurricane #Knittelfeld pic.twitter.com/sbdbak2E0p