#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
DVA UKRAJINSKA DRONA

Šef obrane dao ostavku nakon udara dronova: Latvija traži pomoć NATO-a

U.S. Defense Secretary Hegseth hosts quadrilateral meeting with Baltic defense ministers, in Washington
Maša Taušan/Hina
10.05.2026.
u 20:29

Ranije u nedjelju, latvijska premijerka Evika Silina zatražila je njegovu ostavku, rekavši da protudronski sustavi nisu bili dovoljno brzo raspoređeni.

Latvijski ministar obrane Andris Spruds u nedjelju je podnio ostavku, nakon što su u četvrtak dva ukrajinska drona doletjela iz Rusije i pogodila  skladišta nafte.

Ranije u nedjelju, latvijska premijerka Evika Silina zatražila je njegovu ostavku, rekavši da protudronski sustavi nisu bili dovoljno brzo raspoređeni. Za novog ministra obrane imenovala je pukovnika latvijske vojske Raivisa Melnisa. Latvija i Litva u četvrtak su pozvale NATO da pojača protuzračnu obranu u njihovoj regiji nakon što su dva drona preletjela rusku granicu i eksplodirala u skladištu nafte u Latviji.

Ukrajinski ministar obrane Andrij Sibiha u nedjelju je na X-u rekao da su dronovi ukrajinski i da su uletjeli u Latviju kao rezultat "ruskog elektroničkog ratovanja koje je namjerno preusmjerilo ukrajinske dronove s njihovih ciljeva u Rusiji". Kao odgovor na incidente s dronovima, Ukrajina razmatra slanje stručnjaka kako bi pomogli u jačanju zračne sigurnosti iznad baltičkih država, rekao je Sibiha u petak.

Rusija Ukrajina dronovi Latvija

