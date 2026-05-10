#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
POSEBNIM LETOM PREBAČENI U FRANCUSKU

Jedan od petero evakuiranih Francuza pokazuje simptome hantavirusa

The cruise ship MV Hondius arrives at the port of Granadilla de Abona after being affected by a hantavirus outbreak, in Tenerife
10.05.2026.
u 20:43

"On je pokazivao simptome u repatrijacijskom zrakoplovu", kazao je premijer. "Tih pet putnika odmah je stavljeno u strogu izolaciju do nove odredbe.

Jedan od petero francuskih putnika evakuiranih s kruzera MV Hondius koji su u nedjelju posebnim letom prebačeni u Francusku pokazuje simptome hantavirusa, napisao je na X-u premijer Sebastian Lecornu, dok putnici iz drugih zemalja iskrcani s broda  na Tenerifama počinju stizati u svoje matične zemlje.

"On je pokazivao simptome u repatrijacijskom zrakoplovu", kazao je premijer. "Tih pet putnika odmah je stavljeno u strogu izolaciju do nove odredbe. Primaju medicinsku skrb i bit će testirani i podvrgnuti zdravstvenoj procjeni”, dodao je. Nadalje, vlada će „večeras” izdati uredbu o provedbi mjera izolacije prilagođenih tim bliskim kontaktima, dodao je.

Prve evakuacije oko 150 putnika s broda počele su u nedjelju ujutro s Tenerifa gdje je brod pristao nešto ranije. Prvo je evakuirano četrnaest španjolskih državljana koji su stigli u Madrid gdje će biti u obaveznoj karanteni u vojnoj bolnici u glavnom gradu.

S putnicima iz Nizozemske u njihovom zrakoplovu prevest će se i putnici iz Njemačke, Belgije i Grčke, najavila je u nedjelju španjolska ministrica zdravstva Monica Garcia. Nakon toga bit će evakuirani putnici iz Turske, Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a, dodala je ministrica u obraćanju novinarima u luci Tenerife. Posljednji let za Australiju predviđen je za ponedjeljak.

Trideset članova posade ostat će na brodu i otploviti prema Nizozemskoj, gdje će biti dezinficiran. Svi putnici broda MV Hondius smatraju se "kontaktima visokog rizika" i bit će praćeni 42 dana, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO).

Na kruzeru koji je plovio pod nizozemskom zastavom, a isplovio je 1. travnja iz Ushuaije u Argentini od hantavirusa je umrlo troje ljudi, nizozemski par i njemački državljanin.

Ključne riječi
MV Hondius hantavirus

