VIDEO Cijela dvorana prasnula u smijeh: Melanija hvalila Trumpa, a onda je izgovorila jednu riječ...

Prva dama Melania Trump izazvala je neočekivanu reakciju publike tijekom događaja u Bijeloj Kući posvećenog majkama američkih vojnika, nakon što je govorila o suprugu Donald Trumpu. Melania je u govoru rekla kako većina ljudi američkog predsjednika vidi kao “snažnog vrhovnog zapovjednika”, no dodala je da njegova “empatija nadilazi tu ulogu” te da je riječ o “brižnom vođi koji ne zaboravlja da je svaki američki vojnik nečije dijete”.

MELANIA: Most know my husband as the strong commander in chief, but his empathy transcends the role--



CROWD: *laughs* pic.twitter.com/S36OT51Q5q — Aaron Rupar (@atrupar) May 6, 2026

Upravo je spominjanje Trumpove “empatije” izazvalo smijeh dijela okupljenih u dvorani. Na snimci koja se proširila društvenim mrežama vidi se kako je predsjednik na reakciju publike kratko slegnuo ramenima, dok se i sama Melania u jednom trenutku nasmiješila.