VIDEO Liječnik o stanju ubojice policajca: Životno je ugrožen, ima prostrjelnu ranu

Osumnjičeni za ubojstvo policijskog službenika Roberta Grileca i dalje je životno ugrožen nakon što je hitno helikopterom prevezen na liječenje zbog teških ozljeda glave.

O njegovom zdravstvenom stanju za medije je govorio dr. Jurica Maraković, dežurni kirurg koji je sudjelovao u zbrinjavanju pacijenta nakon dolaska u bolnicu. Kako je pojasnio, muškarac je u dopodnevnim satima prebačen iz Krapine hitnom helikopterskom službom, a odmah po dolasku provedena je detaljna dijagnostička obrada.

“Nakon obrade utvrđena je potreba za hitnim neurokirurškim i maksilofacijalnim liječenjem. Učinjene su obje operacije i pacijent je smješten u jedinicu intenzivnog liječenja”, rekao je dr. Jurica Maraković. Dodao je kako se radi o vrlo teškim ozljedama opasnima po život te da je muškarac i dalje u kritičnom stanju. “Riječ je o po život opasnim ozljedama, teškim ozljedama. Pacijent je sada u jedinici intenzivnog liječenja i životno je ugrožen”, izjavio je.

Na pitanje o kakvim se ozljedama konkretno radi, dr. Maraković kazao je kako je riječ o “prostranoj rani glave”, ne iznoseći dodatne detalje. Podsjetimo, Hrvatsku je potresla vijest o ubojstvu Roberta Grileca, voditelja Službe kriminalističke policije Policijske uprave krapinsko-zagorske. Policija i dalje provodi kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije.