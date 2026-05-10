FOTO Stanovnicima ovo nije dozvoljeni, ali oni mogu sve: Diktator nosi traperice, a njegova kći Dior

Kći čelnika Sjeverne Koreje Kim Jong Una, tinejdžerka Ju Ae, u posljednje se vrijeme sve češće pojavljuje u javnosti. Zbog toga su porasla nagađanja kako se ona priprema za očevu nasljednicu. Državna novinska agencija KCNA sada učestalo objavljuje i njezine fotografije - ona je bila s njim na lansiranjima projektila, vojnim paradama te čak vozila tenk te pucala iz oružja. No, osim samog pojavljivanja na događajima, mnogi promatraju te analiziraju što tinejdžerka, za koju se vjeruje da ima oko 13 godina, nosi.

Šetajući uz oca ispred goleme interkontinentalne balističke rakete, imala je crne hlače i bijelu jaknu te zavezanu kosu. To je bio njezin debi, a navodno je imala samo devet godina. Od tada su njezine frizure postale sve složenije, a odjeća sve elegantnija i sofisticiranija, navodi BBC.

"Budući da je Ju Ae još vrlo mlada, njezina dob može se smatrati potencijalnom slabošću za budućeg vođu. Čini se da je režim odijeva u formalnu odjeću sličnu onoj koju nosi njezina majka kako bi prikrio njezinu mladost i stvorio dojam zrelosti“, rekao je zamjenik direktora Instituta Sejong Cheong Seong-chang za BBC. Osim odjeće slične majčinoj, često je se viđa u kožnim jaknama, što je sličnije njezinom ocu. Oponašanje modnih stilova prethodnih generacija, poznato kao "replikacija imidža“, taktika je koju se već koristila u Sjevernoj Koreji.

Za stanovništvo Sjeverne Koreje vrijede stroga pravila, no vladajuća obitelj od toga je izuzeta. Tako je, primjerice, Kim Jong Un nosio traperice, a Ju Ae djelomično prozirnu bluzu koja joj je otkrivala ruke. Također, djevojka je jednom prilikom nosila crnu jaknu modne kuće Dior.