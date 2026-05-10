Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 137
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
EKOLOŠKA OPASNOST

Sin najbogatijeg Azijca u 'kokainskoj ostavštini' Pabla Escobara, evo što je ponudio

VL
Autor
Andrija Pomper
10.05.2026.
u 20:10

Nekad u 1980-ima, četiri nilska konja sletjela su u Kolumbiju. Dovedena su na zahtjev narko-bosa Pabla Escobara na njegovo imanje u Haciendu Napoles gdje je, kao biblijski Noa, izgradio svoj privatni zoološki vrt s nosorozima, slonovima i drugim životinjama kupljenim na međunarodnom crnom tržištu.

Anant Ambani, sin indijskog milijardera, ponudio se u utorak uzeti takozvane “kokainske nilske konje”, potomke onih koje je u Kolumbiju donio zloglasni krijumčar narkotika Pablo Escobar. Nilski konji, koji su inače porijeklom iz subsaharanske Afrike, postali invazivna vrsta u Kolumbiji koje kolumbijska vlada planira istrijebiti.

Nekad u 1980-ima, četiri nilska konja sletjela su u Kolumbiju. Dovedena su na zahtjev narko-bosa Pabla Escobara na njegovo imanje u Haciendu Napoles gdje je, kao biblijski Noa, izgradio svoj privatni zoološki vrt s nosorozima, slonovima i drugim životinjama kupljenim na međunarodnom crnom tržištu. Nilski konji pronašli su neočekivano utočište u slivu Magdalene, najveće rijeke u Kolumbiji, gdje su imali obilje vode, nisu imali prirodnih predatora i klima je bila savršena za razmnožavanje. Nakon što je Escobar ubijen i imanje je napušteno, neki nilski konji pobjegli su iz svojih jezerca i uputili se u rijeku. S vremenom, nilski konji su se naglo razmnožili. Danas ih ima 169, a procjenjuje se da će ih do 2035. biti 1000.

Ključne riječi
Anant Ambani nilski konj Pablo Escobar Kolumbija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!