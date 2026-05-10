Sin najbogatijeg Azijca u 'kokainskoj ostavštini' Pabla Escobara, evo što je ponudio

Anant Ambani, sin indijskog milijardera, ponudio se u utorak uzeti takozvane “kokainske nilske konje”, potomke onih koje je u Kolumbiju donio zloglasni krijumčar narkotika Pablo Escobar. Nilski konji, koji su inače porijeklom iz subsaharanske Afrike, postali invazivna vrsta u Kolumbiji koje kolumbijska vlada planira istrijebiti.



Nekad u 1980-ima, četiri nilska konja sletjela su u Kolumbiju. Dovedena su na zahtjev narko-bosa Pabla Escobara na njegovo imanje u Haciendu Napoles gdje je, kao biblijski Noa, izgradio svoj privatni zoološki vrt s nosorozima, slonovima i drugim životinjama kupljenim na međunarodnom crnom tržištu. Nilski konji pronašli su neočekivano utočište u slivu Magdalene, najveće rijeke u Kolumbiji, gdje su imali obilje vode, nisu imali prirodnih predatora i klima je bila savršena za razmnožavanje. Nakon što je Escobar ubijen i imanje je napušteno, neki nilski konji pobjegli su iz svojih jezerca i uputili se u rijeku. S vremenom, nilski konji su se naglo razmnožili. Danas ih ima 169, a procjenjuje se da će ih do 2035. biti 1000.