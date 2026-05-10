Evakuacija u njemačkom gradu: Tisuće ljudi morat će napustiti kuće, škole i vrtići zatvoreni

Matthias Balk/DPA
VL
Autor
Večernji.hr
10.05.2026.
u 12:57

Gradske vlasti najavile su i zatvaranje svih škola i vrtića unutar sigurnosne zone te pozvale građane da se pripreme za izvanredne okolnosti.

Više od 4000 ljudi morat će napustiti svoje domove u njemačkom Kölnu nakon što je tijekom građevinskih radova u četvrti Lindenthal pronađena velika američka bomba iz Drugog svjetskog rata, piše Fenix Magazin. Zbog opasnosti će u ponedjeljak biti provedena velika evakuacija dijela Kölna, a vlasti zatvaraju škole, vrtiće i prometnice. Bomba teška oko 500 kilograma pronađena je u petak na području “Am Mönchshof”, a riječ je o eksplozivnoj napravi s posebno osjetljivim upaljačem koji se aktivira pri udaru stražnjeg dijela projektila, što dodatno otežava njezino uklanjanje.

Evakuacija počinje u ponedjeljak u 9 sati, a sigurnosna zona obuhvaća radijus od 500 metara oko mjesta pronalaska bombe. Prema podacima grada Kölna, pogođeno je oko 4100 stanovnika. Unutar zone nalazi se i bolnica koji će također morati biti evakuirana. Zbog transporta pacijenata pojedine prometnice bit će potpuno zatvorene, a vatrogasci će uspostaviti poseban centar za koordinaciju hitnih medicinskih vozila. Gradske vlasti najavile su i zatvaranje svih škola i vrtića unutar sigurnosne zone te pozvale građane da se pripreme za izvanredne okolnosti. Pronalasci neeksplodiranih bombi iz Drugog svjetskog rata i dalje su relativno česti u Njemačkoj, osobito u velikim gradovima koji su tijekom rata bili meta intenzivnih savezničkih bombardiranja.
Važna obavijest
