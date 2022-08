U Austriji orkansko nevrijeme: Petero ljudi poginulo, među kojima i dvoje djece

Kako je izvijestila austrijska televizija ORF u svom večernjem dnevniku ZiB1, Austriju je danas predvečer zahvatilo olujno nevrijeme. Orkan koji je protutnjalo Austrijom odnio je pet ljudskih života. U austrijskoj saveznoj pokrajini Koruškoj u dolini Lavanttal, (okrug Wolfsberg) poginulo je dvoje djece. Dvije djevojčice od četiri i osam godina, na koje se je srušilo stablo na jezeru za kupanje u gradiću St. Andreu.

Isti izvor navodi kako je u nevremenu ozlijeđeno 15-tak osoba, a neke od njih imaju teške i po život opasne ozljede.

Orkan je puhao takvom brzinom da je srušio na desetine stabala kod Griffena i Wolfsberga na autocesti A2, te je zaustavljen sav promet u tom dijelu Koruške. Uključujući željeznički, jer su stabla oštetila i vodove električne energije. Autocesta A2 je inače važna prometna veza Koruške, na jednu stranu s Grazom i Bečom, a na drugu sa susjednom Italijom.

Very heavy storm in my local area Carintia/Austria. Many trees broken. At a lokal lake 2 children dies while standing under a tree and some branches r broken. 3 people r missing. Firewatch diver search for missing. Wish condolence to the parents of the children pic.twitter.com/cSFithMag6