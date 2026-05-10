Jeste li je vidjeli? Žena prije devet dana nestala u Požegi

Policija traga za Jasnom Čačić Lloyd (63), čiji je nestanak prijavljen nakon što se 1. svibnja udaljila s adrese u Požegi u nepoznatom smjeru. Prema službenim podacima, riječ je o hrvatskoj državljanki s prebivalištem u Zagrebu, nadimka Jaca. Visoka je oko 170 centimetara, ima smeđu kosu i smeđe oči, srednje je tjelesne građe, a kao osobiti znak navodi se proteza s implantatima.

Nestanak vodi Policijska uprava požeško-slavonska. Građani koji imaju informacije o nestaloj osobi mogu se javiti najbližoj policijskoj postaji ili informacije dostaviti putem službene stranice Nestali.hr.