BIVŠI PREMIJER

Orbán poslao poruku novim čelnicima: 'Moraju vrlo jasno razumjeti jednu stvar'

Autor
Dora Taslak
10.05.2026.
u 19:08

"Stranim elitama ne smije se dopustiti da odlučuju o našoj budućnosti umjesto nas", naveo je Viktor Orbán

Péter Magyar prisegnuo je u subotu za premijera Mađarske, čime je i službeno završena 16 godina duga vladavina Viktora Orbána. Dan nakon što je novi čelnik preuzeo vlast, Orbán je napomenuo kako se važno boriti za Mađarsku u Bruxellesu. Podsjetimo, kako su se izbori približavali, Orbánova je retorika prema Ukrajini i Bruxellesu bila sve oštrija, no Magyar je znatno naklonjeniji Europskoj uniji od svog prethodnika pa su njegovu pobjedu mnogi dočekali s oduševljenjem. 

"Novi ljudi moraju vrlo jasno razumjeti jednu stvar: ako se ne borite za Mađarsku u Bruxellesu, briselski birokrati će vas pregaziti. Odustajanje od našeg domoljubnog stava i predaja nacionalnog suvereniteta za novac ili političko odobravanje bila bi povijesna pogreška. Stranim elitama ne smije se dopustiti da odlučuju o našoj budućnosti umjesto nas", naveo je Orbán. 

Dok je Magyar jučer polagao prisegu, kako piše Telex, tisuće ljudi sve su pratile na velikim ekranima kod parlamenta, gdje je nova administracija pozvala sve da dođu proslaviti kraj Orbánova režima. Nakon preuzimanja dužnosti, Magyar je svoj prvi govor započeo izjavom da nedavna promjena vlasti služi kao upozorenje svakom premijeru da je moć prolazna, dok posljedice odluka traju generacijama.

"Služit ću svojoj zemlji, a ne vladati njome", kazao je te dodao: "Služit ću dokle god moja služba bude korisna, činit ću to najbolje što mogu, koliko god budem mogao i dokle god mađarska nacija to bude trebala.“ Magyar je, uz to, naglasio da se ni po čemu ne razlikuje od bilo kojeg drugog građanina zemlje te da je jedini razlog zašto sada sjedi u premijerskoj fotelji taj što su milijuni Mađara željeli promjenu. To je čast, moralna obveza, ali i predivan osjećaj, rekao je.
