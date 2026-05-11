#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
OKONČANJE RATA

Trump odbacio iranski odgovor: 'Ne sviđa mi se'

U.S. President Donald Trump talks to reporters at the White House in Washington
VL
Autor
Maša Taušan/Hina
11.05.2026.
u 00:05

Iranska novinska agencija IRNA ranije je objavila da je Iran poslao odgovor na američki prijedlog

Američki predsjednik Donald Trump ocijenio je u nedjelju iranski odgovor na američki prijedlog okončanja rata "potpuno neprihvatljivim". "Upravo sam pročitao odgovor tzv. 'predstavnika' Irana. Ne sviđa mi se - potpuno je neprihvatljiv", napisao je na društvenoj mreži Truth Social.

Iranska novinska agencija IRNA ranije je objavila da je Iran poslao odgovor na američki prijedlog za mirovne pregovore o okončanju rata. IRNA je prenijela da je odgovor, poslan posredniku Pakistanu, u ovoj fazi usredotočen na okončanje rata

Agencija Tasnim naglasila je, pozivajući se na dobro obaviještene izvore, da iranski odgovor poslan Sjedinjenim Državama putem posrednika Pakistana ističe potrebu za prekidom rata na svim bojišnicama i ukidanjem sankcija Teheranu, kao i prekid pomorske blokade Irana.

Tasnim je također citirao izvor koji je rekao da iranski zahtjevi uključuju "iransko upravljanje Hormuškim tjesnacem ako SAD preuzmu određene obveze". Izvor nije precizirao koje bi to obveze bile.
SAD Iran rat na Bliskom istoku Donald Trump

