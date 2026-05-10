MSWATI III. PRKOSI KINEZIMA

Kraljevstvo Esvatini ugostilo je tajvanskog predsjednika unatoč kineskom negodovanju i pritisku

Autor
Dino Brumec
10.05.2026.
u 21:30

Tajvan je teritorij koji kao nezavisnu državu priznaje samo 12 država, uključujući Esvatini

Zvuči poput dobrog vica, ali je istina – afrička zemlja Esvatini u posljednjih 127 godina imala je samo dvojicu vladara. Današnji je kralj na vlasti od 1986., a njegov je otac bio kralj od 1899. do svoje smrti 1982. godine. Ove teško shvatljive, ali istinite brojke imaju svoje značenje u toj jedinstvenoj zemlji koja se posljednjih tjedan dana sramežljivo vratila na naslovnice svjetskih medija zato što ju je službeno i pomalo tajnovito posjetio predsjednik Tajvana, teritorija koji kao nezavisnu državu priznaje samo 12 država, uključujući i Esvatini. Sam put naljutio je Narodnu Republiku Kinu, koja polaže pravo na Tajvan kao dio svojeg teritorija, a zbog čega Esvatini i druga najmoćnija zemlja na svijetu, NR Kina, uopće nemaju diplomatske odnose. Ako se tomu pribroji činjenica da dugovječni kralj ovom državom vlada bez ikakvih ograničenja i potpuno prema svojem hiru – opet, kao jedina apsolutistička monarhija u Africi – Esvatini se izdvaja kao sićušna zemlja, ali i jedinstvena priča s ovog kontinenta.

Kina Esvatini Tajvan

HO
homofobic
22:17 10.05.2026.

Eswatini je apsolutna monarhija i prema politickoj definiciji za politicku apsolutnu kraljevinu sve u drzavi ovisi o volji kralja kako mu se svidi koji dan!

HO
homofobic
22:13 10.05.2026.

Mnoge drzave, i tu se misli na Drzave s velikim D su imale diplomatske odnose i priznavale Tajvan ali si 1971 nagovorom Richard NIxon-a prihvatile komunisticku Kinu u UN i priznale ju kao jedinu kinesku drzavu. Vjerujem da su to od tada mnogi pozalili.

