Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 149
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NIZ OPTUŽBI

Trump objavu novu žestoku poruku, okomio se i na Iran: 'Više se neće smijati'

President Trump Departs White House for Sterling, VA
Foto: Aaron Schwartz - Pool via CNP
1/5
VL
Autor
Šimun Ilić
10.05.2026.
u 21:42

Trump tvrdi da Iran već 47 godina “igra igre” sa Sjedinjenim Američkim Državama i ostatkom svijeta koristeći taktiku stalnog odgađanja i razvlačenja pregovora.

Američki predsjednik Donald Trump objavio je novu žestoku poruku na društvenoj mreži Truth Social u kojoj je napao Iran te bivše američke predsjednike Baracka Obamu i Joea Bidena, optužujući ih za godine američke slabosti prema Teheranu.

Trump tvrdi da Iran već 47 godina “igra igre” sa Sjedinjenim Američkim Državama i ostatkom svijeta koristeći taktiku stalnog odgađanja i razvlačenja pregovora. U objavi više puta ponavlja izraz “odgađanje, odgađanje, odgađanje”, poručujući da je Iran godinama iskorištavao američku politiku.

Najveći dio objave usmjerio je na bivšeg predsjednika Baracka Obamu, kojeg optužuje da je Iranu dao “novi život” i okrenuo se protiv američkih saveznika, posebno Izraela. Trump tvrdi da je tijekom Obamina mandata Teheranu isplaćeno “stotine milijardi dolara”, uključujući i 1,7 milijardi dolara gotovine koja je, prema njegovim riječima, avionom dopremljena u Iran.

Foto: Truth Social

Opisivao je kako su iranski dužnosnici navodno preuzimali novac u kovčezima i torbama te ustvrdio da “nikada prije nisu vidjeli toliko novca”. Obamu je pritom nazvao “slabim i glupim predsjednikom” te “najvećom naivčinom”, dodajući da je bio katastrofa za Ameriku. Ni bivši predsjednik Joe Biden nije prošao bez uvreda. Trump ga je ponovno nazvao “pospanim Joeom Bidenom”, tvrdeći da je njegova administracija bila još gora od Obamine.

U objavi je Iran optužio i za smrt američkih vojnika u napadima improviziranim eksplozivnim napravama, gušenje prosvjeda i smrt 42 tisuće “nevinih i nenaoružanih prosvjednika”. Na kraju je poručio da se Iran više neće “smijati Americi”, jer je država ponovno “velika”. Nedugo nakon toga Trump je objavio i novu poruku posvećenu američkom gospodarstvu i domaćoj proizvodnji. U kraćoj objavi poručio je da sve savezne američke agencije moraju kupovati američke proizvode bez iznimke.

Optužio je političare u Washingtonu da su desetljećima slali novac poreznih obveznika u inozemstvo dok su američke tvornice i radnici propadali. Trump tvrdi da njegova administracija pooštrava pravila o oznaci “Proizvedeno u Americi”, ukida iznimke za kupnju stranih proizvoda i strože kontrolira lažne oznake domaće proizvodnje. “Amerika na prvom mjestu znači kupuj američko”, poručio je Trump.

Forenzičari na mjestu događaja, sve puno policije: Šokantno jutro u Krapini, u ovom kafiću ubijen je policajac Podijeliti Natrag na članak
Ključne riječi
SAD Donald Trump

Komentara 13

Pogledaj Sve
CH
chemica
22:12 10.05.2026.

Šta kaže senilac, jer se uspio sam sa sobom konačno dogovoriti gdje mu je ćaća rođen, u Njemačkoj kako je tvrdio pred Merkelicom ili možda ipak usred Bronxa? Bog te mazo, kakvu to moraš imati pustoš u glavi da za takvog nesretnika glasaš...Vidiš da mu od mozga ostala spužvasta materija usporediva s moždanom aktivnošću jedne amebe, a ti ga po drugi put dovedeš na vlast...Zašto, o zašto...Zar si malouman? Jesi, uvalio si nam ga. Svako zlo vam svima skupa tamo želimo. Još jedno poskupljenje benzina će biti sasvim dovoljna kazna. Kakve li nacije šupljoša...

EU
eurofil55
22:12 10.05.2026.

Odluka o zaustavljanju Operacije "Projekt Sloboda" bila je još jedan iznenadni zaokret predsjednika, koji očajnički pokušava pronaći izlaz iz sukoba koji traje mnogo dulje nego što se očekivalo. Nijedna količina medijskog izvještavanja nije mogla prikriti potpuni neuspjeh operacije na moru. Sumnje u operaciju pojavile su se nekoliko sati prije nego što se Rubio obratio javnosti. Na iznenađenje svih, ratoborni Hegseth, koji je mjesecima hvalio vatrenu moć američke vojske i napade na tisuće iranskih ciljeva, izjavio je da "ne traže sukob". Zbunjenost je dodatno pokazala činjenica da je potpredsjednik J.D. Vance bio zadužen za vođenje drugog kruga mirovnih pregovora i trebao je putovati u Pakistan, ali taj je plan otkazan 21. travnja. Iranski pregovarači, osjetivši neodlučnost američke strane, jednostrano su najavili da neće sudjelovati ni u kakvim razgovorima. Promjena mišljenja je predsjednikovo pravo, ali čini se da je to postala njegova Ahilova peta kada je u pitanju Iran, piše Telegraph. Unatoč oštrim prijetnjama, nakon što je 7. travnja upozorio da će "cijela civilizacija umrijeti", ubrzo je primirje produžio na neodređeno vrijeme. To je dovelo do potpune zbrke u Washingtonu.

VI
Vérité Indolore56
22:04 10.05.2026.

Trump je poltron između dvije vatre. Uvjeravanja da je u američko-izraelskim odnosima sve u redu uslijedila su nakon tjedana izvješća u domaćem tisku da se SAD više ne konzultira s Izraelom o iranskom sukobu, a kamoli o mirovnim pregovorima u kojima posreduje Pakistan. „To toliko govori o tome koliko je odnos sjajan da me zapravo brine koliko napetosti postoji“, rekla je Dahlia Scheindlin, američko-izraelska politička konzultantica i analitičarka javnog mnijenja. „Ne bih se iznenadila - rat očito ide jako loše iz bilo koje perspektive povezane s izvornim ciljevima.“ Desetljećima je Netanyahu pokušavao uvjeriti niz američkih predsjednika da se pridruže Izraelu u ratu protiv Irana. Učinio je sve što je mogao da bi se kao strani vođa miješao u unutarnju politiku SAD-a - posebno kada je pokušao potkopati multilateralni iranski nuklearni sporazum iz 2015., ključno vanjskopolitičko postignuće Baracka Obame. Netanyahu je pomogao uvjeriti Trumpa da se povuče iz sporazuma 2018., što je zauzvrat dovelo do intenziviranja iranskog nuklearnog programa i zaliha visoko obogaćenog urana dovoljnih za desetak nuklearnih bojevih glava. Bila je to greška Netanyahua. Vrhunac svega bilo je imenovanje Trumpa čak dva puta za predsjednika Amerike, odnosno, kako Izraelci u šali kažu, Netanyahuovog zamjenika.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!