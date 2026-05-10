Trump objavu novu žestoku poruku, okomio se i na Iran: 'Više se neće smijati'

Američki predsjednik Donald Trump objavio je novu žestoku poruku na društvenoj mreži Truth Social u kojoj je napao Iran te bivše američke predsjednike Baracka Obamu i Joea Bidena, optužujući ih za godine američke slabosti prema Teheranu.

Trump tvrdi da Iran već 47 godina “igra igre” sa Sjedinjenim Američkim Državama i ostatkom svijeta koristeći taktiku stalnog odgađanja i razvlačenja pregovora. U objavi više puta ponavlja izraz “odgađanje, odgađanje, odgađanje”, poručujući da je Iran godinama iskorištavao američku politiku.

Najveći dio objave usmjerio je na bivšeg predsjednika Baracka Obamu, kojeg optužuje da je Iranu dao “novi život” i okrenuo se protiv američkih saveznika, posebno Izraela. Trump tvrdi da je tijekom Obamina mandata Teheranu isplaćeno “stotine milijardi dolara”, uključujući i 1,7 milijardi dolara gotovine koja je, prema njegovim riječima, avionom dopremljena u Iran.

Opisivao je kako su iranski dužnosnici navodno preuzimali novac u kovčezima i torbama te ustvrdio da “nikada prije nisu vidjeli toliko novca”. Obamu je pritom nazvao “slabim i glupim predsjednikom” te “najvećom naivčinom”, dodajući da je bio katastrofa za Ameriku. Ni bivši predsjednik Joe Biden nije prošao bez uvreda. Trump ga je ponovno nazvao “pospanim Joeom Bidenom”, tvrdeći da je njegova administracija bila još gora od Obamine.

U objavi je Iran optužio i za smrt američkih vojnika u napadima improviziranim eksplozivnim napravama, gušenje prosvjeda i smrt 42 tisuće “nevinih i nenaoružanih prosvjednika”. Na kraju je poručio da se Iran više neće “smijati Americi”, jer je država ponovno “velika”. Nedugo nakon toga Trump je objavio i novu poruku posvećenu američkom gospodarstvu i domaćoj proizvodnji. U kraćoj objavi poručio je da sve savezne američke agencije moraju kupovati američke proizvode bez iznimke.

Optužio je političare u Washingtonu da su desetljećima slali novac poreznih obveznika u inozemstvo dok su američke tvornice i radnici propadali. Trump tvrdi da njegova administracija pooštrava pravila o oznaci “Proizvedeno u Americi”, ukida iznimke za kupnju stranih proizvoda i strože kontrolira lažne oznake domaće proizvodnje. “Amerika na prvom mjestu znači kupuj američko”, poručio je Trump.