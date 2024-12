Australija zabranila djeci društvene mreže, što kažu hrvatski stručnjaci: 'Svakodnevno svjedočim negativnom utjecaju'

VLASNIČKO ULAGANJE

Ugovor Podravke i EBRD-a o financiranju kupnje poljoprivrednog segmenta Fortenove

Iz Podravke podsjećaju da su Podravka Agri i Fortenova grupa ljetos potpisale kupoprodajni ugovor o preuzimanju tvrtki Belje plus, Pik Vinkovci plus, Vupik plus, Energija Gradec, Belje Agro-Vet plus i Felix plus, ukupne vrijednosti 333 milijuna eura.