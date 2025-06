Psima daju priliku za bolji život, a on počinje kad im pronađu dom

Već gotovo 20 godina svakodnevno spašavaju pse, liječe ih, brinu se za njih i pronalaze im nove domove. Udruga Šapica iz Donje Bistre osnovana je još dok su u skloništima pse ubijali kad bi im “prošao rok trajanja”, a on je bio 60 dana. Nakon zatvaranja zaprešićkog skloništa odlučili su da će graditi svoje.

– Udruga Šapica iz Donje Bistre okuplja malu ali srčanu ekipu od devet istinskih zaljubljenika u životinje. Sklonište smo počeli graditi 2014. godine na praznoj livadi – opisuju nam kako je sve počelo. Već nakon godinu dana registrirali su sklonište, a ističu da su sve uspjeli zahvaljujući građanima koji su uz njih od samih početaka djelovanja udruge. I naravno, uspjeli su zahvaljujući donacijama svih dobrih ljudi koji su prepoznali njihov trud i rad.

– Naši psi borave u velikim boksovima površine 14 četvornih metara i svakodnevno uživaju u slobodi kretanja u velikim, travnatim dvorištima. Svakome od njih pristupamo bez ikakve prisile, s puno razumijevanja i ljubavi. Ipak, jedno im svima nedostaje. Nedostaje im samo njihov čovjek, netko tko će im pružiti sigurnost, pripadnost i istinsku sreću, jer koliko god se mi trudili, ne možemo im to sve dati – ističu. U ovom skloništu njih devetero godišnje zbrine stotinjak pasa, a otprilike toliko ih i udome. No dodaju da je napuštenih pasa sve više, ali oni nemaju mjesta kako bi spasili sve te pse, a uz to često zapnu i udomljavanja. A dok se netko ne udomi, ne mogu spasiti novo napušteno biće.

– Udomljavanje ne ide baš glatko. Psima tražimo najbolje domove u obiteljima gdje će se moći potpuno uklopiti i imati ispunjen život. Ne dajemo ih da budu čuvari ili da ostatak život provedu na lancu jer to nije spašavanje životinja – odlučni su.

Bounty Foto: Privatna arhiva

Među psima za koje se brinu i kojima traže dom je i četverogodišnja Bounty.

– Ona je vesela, željna pažnje i uvijek spremna na igru. Obožava društvo ljudi, voli se maziti, a s drugim psima se lijepo slaže, ali se zna i zauzeti za sebe ako treba. Nestrpljiva je jedino kad se dijeli hrana – opisuju je i dodaju da će Bounty uz malo strpljenja sigurno postati savršena prijateljica svome udomitelju.

Foto: Privatna arhiva

Za dvogodišnjeg Jacka prije svega kažu da mu je blizina čovjeka najvažnija.

– Jako se voli maziti, ali obožava i loviti loptice. Vrlo je privržen i prilično brzo stvara bliskost s novim ljudima. Savršen je za aktivne osobe i obitelj jer jako voli kretanje i igru. Ali jednako tako uživat će u trenucima mira i u odmoru uz svoje ljude – govore o Jacku.

Foto: Privatna arhiva

Za Puffyja ističu da je energičan, zaigran i pun života. Baš onakav kakav bi trebao biti pas koji ima samo godinu dana.

– Puffy obožava ljude i traži dom u kojem će moći istraživati, učiti i biti voljen. Mlad je pa lako usvaja nove stvari, samo treba nekoga da ga uči. Ako volite avanture, Puffy je vaš pas! – odlučni su u opisu ovog mladog psa.

Foto: Privatna arhiva

Opisujući petogodišnjeg Vučka, prvo što ističu je njegova mudrost i nevjerojatna sposobnost prepoznavanja emocija.

– Vučko kao da zna kad ste tužni, kad vam treba oslonac ili samo tišina. Inteligentan je i prilagodljiv, brzo uči, a još brže osvaja srca. Savršen je suputnik za nekoga tko traži duboku povezanost sa psom – ističu i dodaju da je Vučko tipičan primjer da pas nije samo ljubimac, pas je prijatelj. I dok svojim psima traže samo najbolje domove, u kojima će ih voljeti i paziti, ističu da su oni neprofitna udruga koja se najvećim dijelom financira donacijama.

– Na žalost, primanja nam nisu ni blizu troškovima, zato nam je svaka pomoć neizmjerno važna. Trebaju nam sredstva za veterinarske troškove, hranu, ali i dekice, plahte i posebno ruke koje će nam pomoći. Posjetite nas u skloništu u Donjoj Bistri, javite se porukom ili telefonom, a naši dlakavci će vam pokazati zašto je udomljavanje najposebniji oblik ljubavi – govore u udruzi Šapica te dodaju da oni psima samo daju priliku za bolji život. A on počinje kad psima uspiju pronaći dom u kojem ih čeka ljubav i sreća.