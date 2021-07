Apokaliptični prizori i dalje stižu iz Njemačke: Više od 130 mrtvih, tisuće spasitelja pokušavaju pronaći nestale

Broj stradalih u poplavama na zapadu Njemačke i dalje raste - zabilježeno je više od 130 žrtava nakon što je policija u subotu objavila 90 smrtnih slučajeva u okrugu Ahrweiler.

Prema podacima objavljenima u subotu, u njemačkim zapadanim regijama poginule su ukupno 133 osobe, dok su u regiji Sjeverna Rajna-Vestfalija službenici u petak potvrdili 43 smrtna slučaja.

Spasilačke službe nastavljaju raditi diljem zapadne Europe nakon što je više od 150 ljudi poginulo u poplavama koje su prouzročile obilne kiše u dijelovima Njemačke, Belgije, Francuske, Švicarske, Luksemburga i Nizozemske.

U subotu ujutro je u Njemačkoj policija priopćila da očekuje porast smrtno stradalih u okrugu Ahrweiler, kriznom žarištu pokrajine Porajnje-Falačka. Tamošnja policija zaprimila je 618 dojava o ozlijeđenima.

U dolini Ahr su oštećeni mostovi i blokirane ceste te je policija od stanovnika zatražila da izbjegavaju to područje kako bi se olakšalo kretanje spasilačkih vozila. Više od dva dana nakon što su poplave zahvatile regiju, mnogi se još uvijek vode kao nestali. Pretraživanje i spašavanje su u tijeku.

Kasnije u subotu, predsjednik Frank-Walter Steinmeier zaputit će se prema Sjevernoj Rajni-Vestfaliji. Vjerojatno će doći u okrug Rhein-Erft, a potom bi on i regionalni premijer Armin Laschet trebali posjetiti Erftstadt u kojem je voda posljednjih dana uništila mnoge automobile i kuće.

U Erftstadt-Blessemu je nekoliko zgrada i dijelova povijesnog dvorca uništeno zbog urušavanja tla i velikih klizišta.

Ministar unutarnjih poslova Sjeverne Rajne-Vestfalije Herbert Reul u petak je izjavio da se pretpostavlja da je u Erfstadtu poginulo nekoliko osoba, ali da točno stanje još nije poznato. Steinmeir namjerava dobiti uvid u situaciju i razgovarati s hitnim službama.

This flooding in Germany today is hard to wrap your head around. It really seems like the planet is trying to tell us something pic.twitter.com/o5vCEpk8mk