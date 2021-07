Poginula 81 osoba: Zastrašujuća snimka iz zraka pokazuje razmjere poplava u Njemačkoj

Broj poginulih u velikim poplavama na zapadu Njemačke porastao je u petak na najmanje 81, a više od tisuću ljudi smatra se nestalima, objavila je njemačka televizija ARD.

Oko 1.300 ljudi vode se kao nestali u okrugu Ahrweiler, južno od Koelna, objavile su lokalne vlasti na Facebooku.

Drone footage shows the extent of damage in western Germany after heavy rain triggered severe floods.



Dozens of people are still missing.



