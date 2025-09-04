Aplikacija za dostavu hrane odlazi iz Hrvatske: Zna se datum do kada će se moći koristiti

Bolt Food se iz poslovnih razloga povlači s hrvatskog tržišta, a naručivanje hrane putem te aplikacije bit će moguće do 6. listopada, izvijestio je Bolt u četvrtak. "Trenutačno smo odlučili da nećemo nastaviti s poslovanjem Bolt Fooda u Hrvatskoj iz poslovnih razloga. To znači da naši korisnici neće moći naručivati putem naše Bolt Food aplikacije za dostavu hrane od 6. listopada 2025. Bolt posluje na principu učinkovitosti i razboritosti što ponekad podrazumijeva teške odluke koje dugoročno poboljšavaju poslovanje tvrtke", istaknuli su iz Bolta.

O odluci da ne nastavljaju s poslovanjem u Hrvatskoj obavijestili su i partner dostavljače, restorane i maloprodajne partnere. Pritom napominju da Bolt ne zapošljava dostavljače, već osigurava platformu koja povezuje partner dostavljače s korisnicima, pri čemu u većini slučajeva dostavljače zapošljavaju partnerske tvrtke (tzv. agregatori/flote).

"Ako partner dostavljači i vlasnici flota žele nastaviti surađivati s nama, mogu pružati usluge prijevoza putem Bolt platforme. Na taj način i dalje će imati priliku ostvarivati prihod s Boltom i nakon prestanka Bolt Food poslovanja u Hrvatskoj", poručili su.

Istaknuli su i da Bolt u Hrvatskoj nastavlja s radom aplikacije za prijevoz, pružajući usluge vožnje na zahtjev i najma električnih romobila, u kojima su, kažu, tržišni lider.