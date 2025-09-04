Aplikacija za dostavu hrane odlazi iz Hrvatske: Zna se datum do kada će se moći koristiti

Bolt Food se iz poslovnih razloga povlači s hrvatskog tržišta, a naručivanje hrane putem te aplikacije bit će moguće do 6. listopada, izvijestio je Bolt u četvrtak. "Trenutačno smo odlučili da nećemo nastaviti s poslovanjem Bolt Fooda u Hrvatskoj iz poslovnih razloga. To znači da naši korisnici neće moći naručivati putem naše Bolt Food aplikacije za dostavu hrane od 6. listopada 2025. Bolt posluje na principu učinkovitosti i razboritosti što ponekad podrazumijeva teške odluke koje dugoročno poboljšavaju poslovanje tvrtke", istaknuli su iz Bolta.
O odluci da ne nastavljaju s poslovanjem u Hrvatskoj obavijestili su i partner dostavljače, restorane i maloprodajne partnere. Pritom napominju da Bolt ne zapošljava dostavljače, već osigurava platformu koja povezuje partner dostavljače s korisnicima, pri čemu u većini slučajeva dostavljače zapošljavaju partnerske tvrtke (tzv. agregatori/flote).
"Ako partner dostavljači i vlasnici flota žele nastaviti surađivati s nama, mogu pružati usluge prijevoza putem Bolt platforme. Na taj način i dalje će imati priliku ostvarivati prihod s Boltom i nakon prestanka Bolt Food poslovanja u Hrvatskoj", poručili su.
Istaknuli su i da Bolt u Hrvatskoj nastavlja s radom aplikacije za prijevoz, pružajući usluge vožnje na zahtjev i najma električnih romobila, u kojima su, kažu, tržišni lider.
Jedna od najboljih vijesti za Hrvatsku. Jos da odu Wolt i Glovo uspjeh je veci od turisticke sezone. Hrvatske ljenicine ce ponovno morati ici po cevape svojim nogama sto ce pridonjeti zdravlju nacije. Takodjer ce se zemlja zahvaliti cca 50 000 Indijaca i Nepalaca koji ne pridonose proracunu jer ne rade nista osim sto su robivi u usluznoj djelatnosti. Visak vrijednosti rada kod njih ZERO. I jos kad bi Facebook, Instagram, TikTok prestali s radom to bi bila najbolja vijest za covjecanstvo. Nakon privremene zbrke u glavi mladi bi shvatili kako postoji priroda.