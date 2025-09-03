Hrvatsku je posjetilo 0,5 posto manje turista nego lani, ali svi su izgledi da će financijski biti rekordna

Na trenutke se činilo da sezona neće biti bolja od prošlogodišnje, ali domaći turizam je kroz iglene uši ulovio je još jedan rekord. Za osam mjeseci turistički domaćini ugostili su dva posto više noćenja i upisali 0,5 posto više noćenja nego lani u istom razdoblju. Gostiju je, inače, od početka godine bilo 17,2 milijuna, a noćenja gotovo 89 milijuna.

Sam srpanj i kolovoz prošli su, pak, uz blage minuse. Hrvatsku je u tom mjesecu posjetilo 9,6 milijuna, što je 0,5 posto manje nego lani u ta dva mjeseca. Sa 60,4 milijuna noćenja tijekom ta dva mjeseca zabilježen je minus od 1,3 posto. No, tijekom prvih šest ovogodišnjih mjeseci gostiju je registrirano pet, a noćenja četiri posto, što je bilo dovoljno da se kumulativni rezultat izvuče bez minusa. Tijekom svih osam mjeseci, otkrio je, među ostalim, ministar turizma Tonči Glavina na današnjoj konferenciji za novinare, izdano je u turističkim djelatnostima 3,6 posto više računa nego lani, a vrijednost im je porasla 9,9 posto. Svi su izgledi da će godina biti i financijski rekordna, HNB predviđa prihod od stranih gostiju od 15,5 milijardi eura, što bi bilo 3,8 posto više nego prošle godine.

- Turistička godina će još jednom biti rekordna, najave za posezonu su dobre, ali prvi puta rast prometa nije generiran u dva ljetna mjeseca već predsezone -zadovoljan je ministar Glavina, koji upozorava da su korektne cijene ključ dobre podsezone, ali i cijele turističke 2026., pa apelira na daljnju stabilizaciju cijena.