Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 147
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
PODNIJELA ZAHTJEV ZA INSOLVENTNOST

Postoji gotovo 500 godina, a sada je na rubu propasti: Kriza pogodila njemačku tvrtku

Euro - nova službena valuta u Republici Hrvatskoj
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
04.09.2025.
u 16:29

Kako pišu njemački mediji, tvrtka namjerava pronaći investitora ili partnera

Njemačka tvrtka iz Gernsbacha, čija je povijest duga gotovo 500 godina, sada je insolventna. Casimir Kast Verpackung und Display GmbH, proizvođač ambalaže, trenutno zapošljava oko 160 ljudi te je jedan od najvećih poslodavaca u regiji. Razlog financijskih problema tvrtke je, kako je navedeno, “opća ekonomska situacija u Njemačkoj”, a insolventnost ima za cilj spriječiti “veću štetu za tvrtku”.

Kako pišu njemački mediji, tvrtka namjerava pronaći investitora ili partnera. Naknada za insolventnost jamčit će plaće do tri mjeseca, a poslovanje će se zasad nastaviti normalno, prenosi Fenix magazin

Povijest tvrtke datira iz 1550. godine, odnosno stara je 475 godina. Tvrtka je počela s preradom kartona 1910. godine, a njome sada upravlja 13. generacija.
FOTO Pogledajte vojnu moć Kine na najvećoj paradi u povijesti: Pokazali i novo oružje
Euro - nova službena valuta u Republici Hrvatskoj
1/70
Ključne riječi
tvrtka posao Njemačka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još