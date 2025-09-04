Postoji gotovo 500 godina, a sada je na rubu propasti: Kriza pogodila njemačku tvrtku

Njemačka tvrtka iz Gernsbacha, čija je povijest duga gotovo 500 godina, sada je insolventna. Casimir Kast Verpackung und Display GmbH, proizvođač ambalaže, trenutno zapošljava oko 160 ljudi te je jedan od najvećih poslodavaca u regiji. Razlog financijskih problema tvrtke je, kako je navedeno, “opća ekonomska situacija u Njemačkoj”, a insolventnost ima za cilj spriječiti “veću štetu za tvrtku”.

Kako pišu njemački mediji, tvrtka namjerava pronaći investitora ili partnera. Naknada za insolventnost jamčit će plaće do tri mjeseca, a poslovanje će se zasad nastaviti normalno, prenosi Fenix magazin.

Povijest tvrtke datira iz 1550. godine, odnosno stara je 475 godina. Tvrtka je počela s preradom kartona 1910. godine, a njome sada upravlja 13. generacija.