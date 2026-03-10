Održava se javnozdravstveni panel na kojem će se odgovoriti na pitanja je li zdrava prehrana doista luksuz ili smo kao društvo prihvatili mit koji nas dugoročno košta zdravlja? Ovaj nutricionističko-gastronomski događaj okupit će struku, praksu i lokalne proizvođače kako bi otvorili konkretan razgovor o stvarnoj cijeni hrane - financijskoj, zdravstvenoj i društvenoj. Panel se održava u subotu, 14. ožujka od 11 do 13 sati i u Tunelu RatCat na Obali Jerka Šižgorića.

Događaj će organizirati Hrvatsko društvo nutricionista i dijetetičara, a cilj im je povećati svijest o važnosti kvalitetne prehrane i o brzo rastućem problemu debljine. Ulaz na panel je besplatan. Dr. Irena Ateljević, međunarodno priznata stručnjakinja za regenerativni razvoj i održivi turizam, govorit će o promjenama u prehrambenim modelima te važnosti lokalne ekonomije za javno zdravlje. Perspektivu vrhunske gastronomije donosi Rudolf Štefan, chef restorana Pelegrini s Michelinovom zvjezdicom, koji godinama surađuje s malim proizvođačima i promovira sezonske, lokalne namirnice kao temelj kvalitete i dostupnosti.

O izazovima i potencijalima male proizvodnje govorit će Roko Buneta, proizvođač mikrozelenja, koji će predstaviti kako nutritivno bogate namirnice mogu biti dostupne izravno iz lokalne proizvodnje, bez dugih lanaca opskrbe i visokih marži. Panel će otvoriti važno pitanje percepcije cijene: je li doista skuplje kupiti sezonsko povrće od lokalnog proizvođača ili su dugoročno skuplje posljedice loše prehrane? Razgovor će ponuditi konkretne primjere, praktične savjete i realne modele suradnje koji pokazuju da kvalitetne, svježe i nutritivno vrijedne namirnice često postoje upravo u našem susjedstvu.

Cilj panela nije samo rasprava, već poticanje promjene u načinu razmišljanja, kupovine i oblikovanja prehrambenih navika. U kontekstu sve većeg porasta debljine, dostupnost zdrave hrane postaje pitanje javnog zdravlja, ali i društvene odgovornosti. Upravo spoj znanosti, prakse i lokalnih inicijativa pokazuje kako rješenja nisu daleko - često su u našoj neposrednoj blizini. Ova javnozdravstvena akcija dio je programa 8. Dana bolničke prehrane. Prvi dio događanja, stručni skup, održat će se 13. ožujka na šibenskom Veleučilištu, gdje će ugledni stručnjaci, nutricionisti i dijetetičari govoriti o izazovima koje donosi pretilost kod odraslih i djece te ponuditi učinkovita rješenja za suočavanje s ovim zabrinjavajućim javnozdravstvenim problemom.