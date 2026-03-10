Traje bijeli štrajk u područnim uredima Zavoda za socijalni rad

Inicijativa 'Od šutnje do promjene' otvorenim pismom obratila se Alenu Ružiću, ministru rada i socijalne skrbi, zatraživši od njega da ih primi na razgovor. Zamolbu ministru za razgovor uputili su u ime djelatnica i djelatnika Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područnih ureda koji su traže promjene u sustavu i u bijelom su štrajku, te onih koji bijeli štrajk podržavaju.

U bijelom štrajku su, navode, područni uredi: Nova Gradiška, Peščenica-Zagreb, Solin, Trogir, Novi Zagreb, Dubrovnik ⁠Donji Grad - Zagreb , Pula, Maksimir- Zagreb ,Đurđevac,. Daruvar, Osijek, Sisak, Benkovac, Slatina, Dugo Selo, Pazin, Susedgrad-Zagreb i Kaštela. Područni uredi koji podržavaju inicijativu bijelog štrajka su: Čakovec, Slavonski Brod, Poreč Šibenik, Samobor, Karlovac, Velika Gorica, Vrbovec, Drniš, Trešnjevka-Zagreb, Hrvatska Kostajnica, Našice, Glina, Valpovo i Buje te mnogi drugi koji, kažu, stalno pristižu. "Djelatnici Hrvatskog zavoda za socijalni rad su iscrpili su sve mogućnosti utjecaja na stručni rad, organizaciju i vrednovanje njihovog rada, o čemu svjedoči i velik broj otkaza koje daju mahom zaposlenici Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Podsjećamo da je ravnateljica HZSR Štritof Tatjana ZABRANILA da joj se djelatnici obraćaju, a isto su učinile i tajnica Ministarstva socijalne skrbi Barilić i Pletikosa te nadalje ignoriraju sve dopise o problemima u provedbi zakona, socijalnoj zaštiti najranjivijih.

U okviru Inicijative 'Od šutnje do promjene' prikupili smo osnovne probleme kao i zahtjeve djelatnika, ali i prijedloge kojima bi se smanjio broj otkaza, povećala efikasnost rada a time i bolja socijalna skrb za građane RH. Molimo za termin sastanka za predstavnika inicijative bijeli štrajk i inicijative Od šutnje do promjene", navode u svom otvorenom pismu ministru.