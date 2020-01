Anušić o porazu: Predsjednica je učinila čudo da uopće uđe u drugi krug

Izravno ću reći, u prvom krugu Kolinda Grabar-Kitarović učinila je čudo da uopće uđe u drugi krug - izjavio je Ivan Anušić, šef izbornog stožera Kolinde Grabar-Kitarović i HDZ-ov osječko-baranjski župan koji je o porazu na izborima progovorio u emisiji Osječke TV 'Karte na stol' Gorana Flaudera.

Nakon pomne analize Anušić za ovaj rezultat krivi nekoliko faktora. Kao prvi otežavajući faktor navodi težu poziciju u samom početku, jer ovog puta nije bila izazivačica.

- Također, dio stranke nije bio zainteresiran da pomogne predsjednici u kampanji. Povukli su ručnu - kazao je.

Ono što je Anušiću još manje razumljivo bili su incidenti na debatama.

- Vjetar u leđa nisu ni bili 'gafovi', koji su meni potpuno nerazumljivi. Recimo prekidanje debate, napad predsjedničinog savjetnika na Milanovića. Cijela ta priča proteže se kroz pet godina, a sada je bila posebno vidljiva jer je sve bilo pod povećalom medija i javnosti - objasnio je Anušić.

Tvrdi da je Miroslav Škoro izgubio izbore još na prvom sučeljavanju, a stvari su za Grabar-Kitarović u drugom krugu 'otišle u krivom smjeru'.

- Da samo izgubili znao sam na sam dan izbora u 12 sati kada sam vidio da je izašlo više glasača u određenim županijama i u Zagrebu. Umjesto da smo širili priču tijekom kampanje, mi smo je suzili, a to je dodatno mobiliziralo one koje su htjeli glasati za Milanovića - pojašnjava i dodaje kako je i napad na Milanovića na sam dan izbora bio dodatni okidač za one koji možda nisu htjeli izaći na birališta. Tu su također bili i SMS-ovi na dan izbora, koje naziva 'fake news', kao i fotografije autobusa koje prevoze glasače iz Bosne.

Priznaje kako je u cijeloj kampanji Milanović ispao bolji, ali sada se koncentrira na nove izbore. Međutim, nije se zaboravio ni osvrnuti na Milanovićev mandat dok je bio premijer.

- Milanović se predstavio kao čovjek s karakterom i vizijom, a on je zapravo najneuspješniji premijer u povijesti Hrvatske koji je izravno i neizravno nanio ogromnu gospodarsku štetu pogotovo Slavoniji, Baranji i Srijemu. Na njemu je sada da pokaže drugačije lice - kazao je.

Komentirao je i 'politički brak' sa zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem.

- Koalicija s Bandićem nije pomogla. Ja o Bandiću neću ništa loše reći jer svi koji su mu virili iz džepa i gledali ga kao svetinju, sada su prvi u redu kada ga treba kriviti i napasti. Njegov politički put je u ovom trenutku u silaznoj putanji - zaključio je Anušić.