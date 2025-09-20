Naši Portali
U OSIJEKU

Anušić i Vlajčić na sastanku Nacionalnog kriznog stožera, afrička svinjska kuga glavna tema

Zagreb: Izjava za medije ministra obrane Ivana Anušića uoči sjednice Sabora
Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
20.09.2025.
u 14:11

Sastanak je posvećen trenutačnoj epidemiološkoj situaciji i novim izbijanjima afričke svinjske kuge na objektima u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji, a po završetku će održali konferenciju na medije te odgovoriti na novinarska pitanja

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić te potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić sudjelovat će danas na sastanku Nacionalnog kriznog stožera za kontrolu i suzbijanje afričke svinjske kuge koji će se održati u Velikoj vijećnici Skupštine Osječko-baranjske županije. Sastanak je posvećen trenutačnoj epidemiološkoj situaciji i novim izbijanjima afričke svinjske kuge na objektima u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji, a po završetku će održali konferenciju na medije te odgovoriti na novinarska pitanja. 

Afrička svinjska kuga David Vlajčić Ivan Anušić

Komentara 4

Pogledaj Sve
NO
NoStress
15:23 20.09.2025.

HDZ/DP grobari hrvatske demokrcije i pravne države ko fol se brinu za slavonskog seljaka. Pošljakljaj me da se nasmijem. Raseljena Slavonija je plod njihove politike.

Avatar IvanR
IvanR
16:31 20.09.2025.

Opet koji miliončić Grliću.

PR
prajdali100
15:07 20.09.2025.

Ministre obrane Anušiću neka netko drugi rješava te probleme.Da li si gledao srpsku paradu !? I ti i Milanović i Plenković ste trebali,imali bi što vidjeti.

