Anušić i Vlajčić na sastanku Nacionalnog kriznog stožera, afrička svinjska kuga glavna tema

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić te potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić sudjelovat će danas na sastanku Nacionalnog kriznog stožera za kontrolu i suzbijanje afričke svinjske kuge koji će se održati u Velikoj vijećnici Skupštine Osječko-baranjske županije. Sastanak je posvećen trenutačnoj epidemiološkoj situaciji i novim izbijanjima afričke svinjske kuge na objektima u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji, a po završetku će održali konferenciju na medije te odgovoriti na novinarska pitanja.
3
PADAJU REKORDI
FOTO Idete na Oktoberfest? Evo koliko stoji krigla piva, voda iz slavine, pola pilića, svinjsko pečenje...
PRODAJE SE
FOTO Stan na ekskluzivnoj lokaciji u Zagrebu: Ima terasu od 21 kvadrata s koje se pruža predivan pogled
Mit razbijen
HDZ/DP grobari hrvatske demokrcije i pravne države ko fol se brinu za slavonskog seljaka. Pošljakljaj me da se nasmijem. Raseljena Slavonija je plod njihove politike.