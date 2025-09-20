Anušić i Vlajčić na sastanku Nacionalnog kriznog stožera, afrička svinjska kuga glavna tema

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić te potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić sudjelovat će danas na sastanku Nacionalnog kriznog stožera za kontrolu i suzbijanje afričke svinjske kuge koji će se održati u Velikoj vijećnici Skupštine Osječko-baranjske županije. Sastanak je posvećen trenutačnoj epidemiološkoj situaciji i novim izbijanjima afričke svinjske kuge na objektima u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji, a po završetku će održali konferenciju na medije te odgovoriti na novinarska pitanja.