OPTUŽBE ZA VEZE S RUSIJOM

Antikorupcija ponovno u središtu političkog sukoba u Ukrajini

REUTERS
Autor
Zoran Vitas
05.10.2025.
u 21:34

SBU, koji se smatra lojalnim Uredu predsjednika, uhitio je zaposlenike NABU-a, optužujući ih za veze s Rusijom, te je prikazao obračun kao pokušaj suzbijanja navodnog utjecaja Moskve na ured

Kako javlja Kyiv Independent, ukrajinska sigurnosna služba SBU i vodeća agencija za borbu protiv korupcije u zemlji upletene su u eskalirajući sukob koji uključuje racije i uhićenja. Smatra se da je taj sukob dio šire borbe između Ureda predsjednika i Nacionalnog ureda za borbu protiv korupcije NABU, koji tvrdi da vlasti pokušavaju eliminirati njegovu neovisnost. SBU, koji se smatra lojalnim Uredu predsjednika, uhitio je zaposlenike NABU-a, optužujući ih za veze s Rusijom, prikazavši obračun kao pokušaj suzbijanja navodnog utjecaja Moskve na ured. No antikorupcijski aktivisti to tumače kao pokušaj ometanja rada detektiva koji su istraživali najuži krug predsjednika Volodimira Zelenskog.

Ono što je započelo kao val racija pretvorilo se u kampanju "oko za oko", pri čemu svaka agencija sada istražuje operativce unutar druge. U razgovorima za Kyiv Independent, visoki dužnosnici iz obje agencije iznijeli su vlastitu stranu priče, tvrdeći da su spremni pronaći rješenje sukoba. I jedni i drugi upozorili su da od javnog konflikta koristi ima samo Rusija. Na pitanje novinara, dodali su i kako vjeruju da je i Ured predsjednika zainteresiran za nastavak sukoba. Iako su prosvjedi i pritisak iz Bruxellesa zaustavili nedavni pokušaj potkopavanja NABU-a, čini se da nitko ne vjeruje da je Ured predsjednika odustao od te ideje.

Novine podsjećaju kako je sukob započeo u srpnju, kada je Zelenski potpisao zakon kojim se NABU podređuje glavnom tužitelju, dužnosniku kojeg je imenovao predsjednik. Neovisnost ureda poslije je vraćena nakon prvih većih prosvjeda tijekom rata, ali sukob se nastavio. Dan prije potpisivanja zakona, SBU je pretražio prostorije NABU-a i pritvorio Ruslana Mahamedrasulova, voditelja detektivske jedinice te agencije, i njegova oca Septjabra, optužujući ih za "pomaganje agresorskoj državi" – Rusiji.

Ključne riječi
SBU Nabu Ukrajina

