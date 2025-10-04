Što se to događa u Ukrajini? Uhićenja, racije i optužbe za veleizdaju, Rusija trlja ruke

Ukrajinska sigurnosna služba (SBU) i Nacionalni antikorupcijski ured (NABU) upleteni su u sve žešći sukob koji uključuje racije i uhićenja. Sukob se smatra dijelom šire svađe između Ureda predsjednika i NABU-a, koji tvrdi da vlasti pokušavaju eliminirati njegovu neovisnost. SBU, koji se smatra vjernim Uredu predsjednika, uhitio je zaposlenike NABU-a, optuživši ih za veze s Rusijom te je obračun prikazao kao pokušaj suzbijanja navodnog moskovskog utjecaja na ured. No, antikorupcijski aktivisti to vide kao pokušaj da se zaustave istražitelji koji su se bavili slučajevima povezanim s ljudima iz najužeg kruga predsjednika Volodimira Zelenskog.

Ono što je počelo valom racija, pretvorilo se u kampanju odmazde u kojoj svaka agencija sada istražuje djelatnike unutar druge. U razgovorima za Kyiv Independent visoki dužnosnici iz obje agencije pokušali su iznijeti svoju verziju priče, istovremeno tvrdeći da su spremni pronaći izlaz iz sukoba. Obojica su napomenuli da od javnog sukoba između agencija koristi ima samo Rusija. Kad su bili pritisnuti pitanjem, rekli su i da Uredu predsjednika odgovara nastavak sukoba. Iako su prosvjedi i pritisak iz Bruxellesa zaustavili nedavni pokušaj potkopavanja NABU-a, nitko ne vjeruje da se Ured predsjednika odrekao te ideje.

Sukob je započeo u srpnju, kada je Zelenski potpisao zakon kojim je NABU podređen glavnom državnom odvjetniku, kojeg imenuje predsjednik. Neovisnost ureda kasnije je vraćena nakon prvih većih prosvjeda tijekom sveobuhvatnog rata, ali sukob se nastavio. Dan prije nego što je zakon potpisan, SBU je pretražio prostorije NABU-a i uhitio Ruslana Mahamedrasulova, šefa detektivske jedinice NABU-a, i njegova oca Sentyabra, optuživši ih za "pomaganje agresorskoj državi". Ovaj slučaj postao je središnji u aktualnom sukobu između dviju agencija. Kritičari SBU-a tvrde da je Mahamedrasulov meta jer je istraživao saveznike Zelenskog. Dužnosnici SBU-a koji su razgovarali s novinarima odbacili su te navode.

Mahamedrasulov je imao manju ulogu u istrazi NABU-a o korupciji protiv predsjednikovog poslovnog partnera Timura Mindicha, filmskog producenta i suvlasnika predsjednikove producentske kuće Kvartal 95, naveo je izvor koji je želio ostati anoniman. SBU sumnjiči Mahamedrasulova i njegova oca da su održavali kontakte s Rusijom i planirali posredovati u prodaji kanabisa u rusku republiku Dagestan. Ključna kontroverza je snimka loše kvalitete, koja je u središtu slučaja. Kritičari SBU-a i Mahamedrasulovljev sugovornik tvrde da se na snimci spominje Uzbekistan, a ne Dagestan. Mahamedrasulovljeva obrana i Centar za borbu protiv korupcije tvrde da je u slučaju bilo više kršenja postupka pa čak i mučenja. Ključni svjedok tvrdi da mu je SBU prijetio.

Ured glavnog državnog odvjetnika i SBU odbacili su optužbe. Jaroslav Železnjak, zastupnik oporbene stranke Holos i Mahamedrasulovljev pristaša, izjavio je da su dokazi protiv detektiva NABU-a falsificirani, ukazujući na brojne nelogičnosti. Darija Kaleniuk, izvršna direktorica Centra za borbu protiv korupcije, ustvrdila je da je slučaj "osobna osveta protiv detektiva koji se usudio raditi svoj posao i istraživati predsjednikove prijatelje". "Cilj je zastrašiti NABU montiranim suđenjem i obračunom s Mahamedrasulovom i njegovim ocem", dodala je. Olena Ščerban, stručnjakinja Centra za borbu protiv korupcije, je Mahamedrasulova odvjetnica. SBU tvrdi da postoji čvrst slučaj protiv njega te da je na sudu da odluči o njegovoj krivnji.

U srpnju je SBU također uhitio još jednog detektiva NABU-a, Vitalija Husarova, optuživši ga za veleizdaju. Nakon početnih racija obje su agencije počele aktivno djelovati jedna protiv druge. NABU je 2. rujna podignuo optužnicu protiv Ilije Vitijuka, bivšeg šefa kibernetičkog odjela SBU-a, zbog nezakonitog bogaćenja i lažnog iskaza u imovinskoj kartici. SBU je odgovorio 10. rujna optužnicom protiv Vitalija Tebekina, detektiva NABU-a, također zbog lažnog iskaza u imovinskoj kartici. 25. rujna, SBU je pretražio imovinu Tarasa Likunova, bivšeg detektiva NABU-a i brata odvjetnice Ščerban.

Likunova se tereti da je dobio posao u državnoj željeznici nakon što ju je istraživao kao detektiv, što bi prema ukrajinskom zakonodavstvu predstavljalo sukob interesa. Najdramatičniji razvoj u sukobu između SBU-a i NABU-a bio je povratak i uhićenje Fedira Khrystenka, proruskog zastupnika optuženog za izdaju, 6. rujna. Kako se Khrystenko vratio u Ukrajinu ostaje nejasno. Khrystenko, koji je živio u Dubaiju, nije bio izručen niti deportiran. Prema izvorima iz ukrajinskog pravosuđa na koje se poziva Kyiv Independent, zamjenik šefa SBU-a Oleksandr Poklad posjetio je Dubai prije Khrystenkovog povratka. Izvori su također naveli da se pregovori o tajnom povratku bjegunca iz UAE nisu mogli voditi bez izravnog uključivanja Ureda predsjednika.

Ured glavnog državnog odvjetnika rekao je Kyiv Independentu da je Khrystenko u Ukrajinu stigao dobrovoljno i da ga je uhitio SBU. Nisu pojasnili njegove motive. Glavni državni odvjetnik Ruslan Kravčenko odobrio je srpanjske racije SBU-a protiv NABU-a i javno stao na stranu SBU-a. Prema izvorima iz SBU-a koji su razgovarali s Kyiv Independentom pod uvjetom anonimnosti, Khrystenko bi trebao svjedočiti u nizu slučajeva, od kojih su neki povezani s NABU-om. SBU je u srpnju tvrdio da je Khrystenko bio u kontaktu s Mahamedrasulovim i drugim detektivom NABU-a, što navodno upućuje na njihove veze s Rusijom. NABU je to demantirao. U međuvremenu, optužbe o ruskom utjecaju opterećuju i sam SBU.

General Serhij Duka, zamjenik šefa ključnog odjela SBU-a, navodno je nadgledao obračun s NABU-om. On se sada suočava s optužbama da ima veze s Rusijom. Roditelji Dukine supruge dobili su ruske putovnice i putovali u Rusiju tijekom invazije punog opsega, prema Centru za borbu protiv korupcije. SBU je istragu watchdog organizacije nazvao "pristranom" i rekao da je Duka obavijestio poslodavca o situaciji s rodbinom. Aktivisti i zastupnici slučajeve koje SBU vodi protiv zaposlenika NABU-a vide kao pokušaj vlasti da unište neovisnost antikorupcijskih institucija. "To sve negativno utječe na NABU i njegovu sposobnost da ostane neovisan", rekla je Kaleniuk. Iza zatvorenih vrata, SBU i NABU slažu se da javni sukob ne koristi ni jednoj agenciji. Dužnosnici s obje strane krivnju za trenutna događanja svaljuju na Ured predsjednika.