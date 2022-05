Ideje koje bi mogle reformirati i duboko promijeniti Europsku uniju, no pitanje je tko će ih prihvatiti

U preporukama građana, kojima je završila Konferencija o budućnosti Europe, ima raznih ideja: od zaštite autohtonih insekata od invazivnih vrsta do poticanja noćnog boravka djece u dječjim vrtićima, za roditelje kojima je to potrebno, poput samohranih majki koje imaju posao na kojem rade noćne smjene. Ovo posljednje ideja je koja postoji u nekim državama članicama EU, u Švedskoj već barem 20-ak godina, a Konferencija o budućnosti Europe tretira tu ideju kao nešto što može biti primjer isproban posvuda u Europskoj uniji. Različite ideje o različitim područjima politike i života u EU, od demografije do zaštite okoliša, od digitalizacije do vladavine prava, nalaze se u završnom dokumentu Konferencije o budućnosti Europe, koja je završila svečanošću u Strasbourgu 9. svibnja. Ali najveće ideje, koje bi najviše mogle reformirati i duboko promijeniti EU, zahtijevaju promjenu temeljnog ugovora Unije. To su ideje promjene načina odlučivanja u Vijeću EU tako da se pravo veta država članica svede na minimum, zatim davanje prava zakonodavne inicijative Europskom parlamentu te transnacionalne liste na izborima za Europski parlament.