ANKETA Afera Kozagate: Biste li zvali policiju da vam koza u Zoološkom vrtu ozlijedi dijete?

Jedna koza, jedno dijete, ogrebotina, preplašeni roditelji i policija u Zoološkom vrtu, glavni su junaci priče koja se poput požara već danima širi hrvatskim medijskim prostorom. Prava drama odigrala se su subotu u zagrebačkom ZOO-u nakon što je radoznalo dijete kozu navodno povuklo za rog, a ona je uzvratila ogrebotinom po djetetovoj bradi. Roditelji, navodno stranci, pozvali su 112, hitna nije stigla, ali zato jesu plavci. '"Došli su uhititi kozu", šaputali su uznemireni posjetitelji Zoološkog. Radilo se o mini kozi iz ograđenog dijela "Dječji Zoo".

"To je ograđena nastamba u koju posjetitelji mogu ući na vlastitu odgovornost. Upozorenje stoji i na ulazu u nastambu. To su vidjeli i policajci. Bila je pozvana i hitna. Iz hitne su kazali kako nema razloga za postupanje. Srećom, ozljeda je bila malena, rekao je za 24sata ravnatelj Zoološkog vrta, Ivan Cizelj.

Koza nije uhićena, ali su uslijedile salve komentara. "Sloboda kozi"; "pravda za kozu", "Policija je trebala privesti roditelje", "roditeljima je trebalo naplatiti dolazak", samo su neki od njih. Drugi sumnjaju da su htjeli iskamčiti neku odštetu, ima ih i koji brane roditelje, tvrdeći kako su to možda učinili zbog osiguranja u slučaju da se ozljeda zakomplicira.

Ovo je prvi put u povijesti zagrebačkog Zoološkog da je netko zvao policiju. Recite nam u anketi, kako biste vi postupili da ste se našli u ovoj situaciji.