Andrej Plenković u Splitu: 'Agresija ne smije biti nagrađena, a politika Zapada ponižena'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković danas je u Splitu, na svečanosti otvorenja Regionalnog centra kompetentnosti Turističko-ugostiteljske škole u Splitu.

Nakon posjeta, predviđene su izjave za medije predsjednika Vlade uz kojeg će biti ministar turizma i sporta Tonči Glavina te ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.

Ovim projektom Turističko-ugostiteljska škola u Splitu osigurala je potrebne prostorno-tehničke uvjete za kvalitetno obavljanje svih aktivnosti i djelatnosti kao Regionalni centar kompetentnosti za turizam i ugostiteljstvo u narednih pet godina. U sklopu projekta sufinanciranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, izvedeni su radovi na rekonstrukciji, dogradnji, nadogradnji i opremanju Centra. Također, projekt je uključio opremanje praktikuma za pomoćne kuhare i slastičare namijenjenog učenicima s posebnim potrebama.

U izjavama za medije nakon posjeta, osvrnuo se, naravno, i na nedavnu raspravu u Bijeloj kući između Donalda Trumpa i Volodimira Zelenskog.

- Nema pravednog mira ako ruska agresija, ruska okupacija, ruske nezakonite odluke o pripajanju ukrajinskih teritorija u ustavno-pravni poredak Rusije, budu pozitivno sankcionirane. Dakle, ne može se dogoditi da mir u Ukrajini, za koji se svi zalažemo svo ovo vrijeme, završi tako da je agresor nagrađen, da je Ukrajina prisiljena na kapitulaciju, a da je politika Zapada ponižena. To ne dolazi u obzir. To se ne može dogoditi - rekao je Plenković. On je ustvrdio da novi američki predsjednik Donald Trump smatra da su dvije ruske agresije na Ukrajinu, u kojima je prvo anektiran Krim a potom i drugi dijelovi Ukrajine, a koje su se dogodile u mandatima njegovih demokratskih prethodnika, dogodile zbog slabosti Obamine i Bidenove administracije. Za Trumpa je, kaže Plenković, zaustavljanje rata da ljudi više ne ginu, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij je za mir, ali ne mir koji će ostati bez sigurnosnih jamstava, ni mir koji će nagraditi rusku agresiju.

Zelenskijev posjet Bijeloj kući u petak pretvorio se u verbalni sukob kada su Trump i potpredsjednik JD Vance ukrajinskog čelnika optužili da ne cijeni američku pomoć i da odbija mirovne pregovore. Svađa je rezultirala odlaskom ukrajinskog predsjednika iz Bijele kuće i nepotpisivanjem sporazuma o mineralima zbog kojega je Zelenskij i doputovao u Washington.

- I tu mi kao mala zemlja, a nismo veliki, imamo 4 milijuna ljudi, pokazujemo solidarnost s Ukrajinom - rekao je Plenković, dodajući da se samo jaka Ukrajina može oduprijeti agresiji i može ostvariti temeljne ciljeve. Plenković je, povlačeći paralelu, rekao da je 1993. tako pozvano na zasutavljanje ratnih operacija, Hrvatska bi bila bez Vukovara, bez Belog Manastira, bez Petrinje, bez Knina, bez niza drugih gradova koji bi tada ostali okupirani te je pitanje bi li Hrvatske danas bilo.

- Zato je naša pozicija svo ovo vrijeme, temeljem našeg iskustva - držimo se međunarodnog prava koje štiti manje zemlje i držimo se principijalne politike. I to je ono što vlada govori svoje vrijeme - rekao je dodajući da Vlada u tome nije imala ni potporu predsjednika Republike, a niti opozicije.