Rusija, kao i Ukrajina, u svoju vojsku prima puno stranih dobrovoljaca. Ono što je započelo kao "regionalna lagana invazija" pretvorilo se u totalni rat koji crpi resurse, pa tako i ljudstvo. Prema ukrajinskim dužnosnicima, čije informacije nije moguće neovisno provjeriti, čak 25.000 Kubanaca uskoro bi se moglo boriti za Rusiju, prestižući tako Sjevernokorejce kao do sada najveći kontingent stranih trupa na bojnom polju. No, dok je sa Sjevernom Korejom Rusija imala međudržavni sporazum o međusobnoj pomoći u slučaju napada treće strane na državni teritorij, a što se, prema Rusiji, ispunilo ukrajinskim upadom u Krim, dotle Kubance u Rusiju privlači – novac. "Putinovom režimu je korisno privlačiti kubanske plaćenike", rekao je Andrij Jusov iz ukrajinske vojne obavještajne službe u razgovoru s članovima američkog Kongresa 19. rujna.
Kubanci masovno dolaze u Ukrajinu boriti se za Ruse: Novčana naknada za njihove uvjete je astronomska
Deseci zarobljenih regruta iz Kameruna, Senegala i Zimbabvea opisali su kako im je obećan rad u tvornicama ili kuhinji, samo da bi nakon tjedan dana obuke bili poslani na prve crte bojišnice
Komentara 10
Iz tropske klime izravno u rusku zimu..puno sreće.
Kubanci su stvarno jadni i bijedni,ali to je to blagostanje koje im je dao komunizam i fidel castro.
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
"Prema ukrajinskim dužnosnicima, čije informacije nije moguće neovisno provjeriti..." I ovo bi trebalo shvatiti ozbiljno??? Kao ona priča kako su ruskinje dale dozvolu svojim muževima da siluju ukrajinke...