Rusija, kao i Ukrajina, u svoju vojsku prima puno stranih dobrovoljaca. Ono što je započelo kao "regionalna lagana invazija" pretvorilo se u totalni rat koji crpi resurse, pa tako i ljudstvo. Prema ukrajinskim dužnosnicima, čije informacije nije moguće neovisno provjeriti, čak 25.000 Kubanaca uskoro bi se moglo boriti za Rusiju, prestižući tako Sjevernokorejce kao do sada najveći kontingent stranih trupa na bojnom polju. No, dok je sa Sjevernom Korejom Rusija imala međudržavni sporazum o međusobnoj pomoći u slučaju napada treće strane na državni teritorij, a što se, prema Rusiji, ispunilo ukrajinskim upadom u Krim, dotle Kubance u Rusiju privlači – novac. "Putinovom režimu je korisno privlačiti kubanske plaćenike", rekao je Andrij Jusov iz ukrajinske vojne obavještajne službe u razgovoru s članovima američkog Kongresa 19. rujna.