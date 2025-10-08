Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 194
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
UVOZ VOJNIKA

Kubanci masovno dolaze u Ukrajinu boriti se za Ruse: Novčana naknada za njihove uvjete je astronomska

Autor
Danijel Prerad
08.10.2025.
u 18:38

Deseci zarobljenih regruta iz Kameruna, Senegala i Zimbabvea opisali su kako im je obećan rad u tvornicama ili kuhinji, samo da bi nakon tjedan dana obuke bili poslani na prve crte bojišnice

Rusija, kao i Ukrajina, u svoju vojsku prima puno stranih dobrovoljaca. Ono što je započelo kao "regionalna lagana invazija" pretvorilo se u totalni rat koji crpi resurse, pa tako i ljudstvo. Prema ukrajinskim dužnosnicima, čije informacije nije moguće neovisno provjeriti, čak 25.000 Kubanaca uskoro bi se moglo boriti za Rusiju, prestižući tako Sjevernokorejce kao do sada najveći kontingent stranih trupa na bojnom polju. No, dok je sa Sjevernom Korejom Rusija imala međudržavni sporazum o međusobnoj pomoći u slučaju napada treće strane na državni teritorij, a što se, prema Rusiji, ispunilo ukrajinskim upadom u Krim, dotle Kubance u Rusiju privlači – novac. "Putinovom režimu je korisno privlačiti kubanske plaćenike", rekao je Andrij Jusov iz ukrajinske vojne obavještajne službe u razgovoru s članovima američkog Kongresa 19. rujna.

Ključne riječi
Ukrajina rat u Ukrajini bojišnica Kubanci vojnici Rusija

Komentara 10

Pogledaj Sve
KI
kimy
19:38 08.10.2025.

"Prema ukrajinskim dužnosnicima, čije informacije nije moguće neovisno provjeriti..." I ovo bi trebalo shvatiti ozbiljno??? Kao ona priča kako su ruskinje dale dozvolu svojim muževima da siluju ukrajinke...

Avatar Sidewinder
Sidewinder
18:42 08.10.2025.

Iz tropske klime izravno u rusku zimu..puno sreće.

IS
Ivan.S
19:45 08.10.2025.

Kubanci su stvarno jadni i bijedni,ali to je to blagostanje koje im je dao komunizam i fidel castro.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još