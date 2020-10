Analitičari protiv ideje HDZ-a: Građani žele birati predsjednika

Javna razmjena uvreda između predsjednika države i Vlade, Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića, u dijelu HDZ-a urodila je idejom o izmjeni sustava po kojem se bira predsjednik RH. Što o tome misle pitali smo analitičare Ankicu Mamić, Dragana Bagića i Matu Mijića.

1. KAKO KOMENTIRATE IDEJU DIJELA HDZ-A DA SE PRISTUPI USTAVNIM PROMJENAMA KAKO BI SE PROMIJENIO SUSTAV IZBORA PREDSJEDNIKA RH?

Ankica Mamić: Prije svega, mi ne znamo je li to ozbiljna inicijativa jer nismo vidjeli ništa formalno i HDZ nije službeno predstavio tu ideju Pretpostavljam stoga da se radi o spinovima kako bi se ispitao stav javno sti o načinu izb ora predsjednika. Kada pogledamo podatke i izlaznost građana Hrvatske na izbore, vidljivo je da najveći postotak birača izlazi upravo na predsjedničke izbore i po tome je jasno da vole birati predsjednika. Podsjetimo kako je i aktualni predsjednik države za svog premijerskog mandata govorio o tome da bi predsjednika trebalo birati u parlamentu. Međutim, sve je to bilo na razini nečijeg stava i mišljenja.

Dragan Bagić: Mislim da je to loša ideja, zbog dva razloga. Prvi je sam povod – HDZ pokreće inicijativu kada je na Pantovčaku osoba koja dolazi sa suprotnog političkog spektra. Dakle, oni bi željeli mijenjati ustavni dizajn države jer im se ne sviđa konkretna osoba koja trenutačno obavlja određenu dužnost. To je uvijek jako loš razlog za predlaganje promjene zakona ili Ustava. Treba se sjetiti da su iz istih razloga slične promjene predlagali i neki iz SDP-a, pa i sam Milanović, kada je na Pantovčaku bila osoba za koju su smatrali da ne obavlja dužnost po njihovoj volji. Iznošenje takvih prijedloga za promjene Ustava s takvim motivima je neodgovorno, bez obzira s koje strane dolazi. Time se zapravo destabiliziraju institucije, ustavni poredak i država. Drugi razlog zbog kojeg smatram da je to loš prijedlog jest to što smatram da je u hrvatskoj mladoj i krhkoj demokraciji dobro da postoji još jedna institucija, osim premijera i Vlade, koja ima značajan politički legitimitet te stoga može poslužiti kao politički korektiv Vladi. S obzirom na nisko povjerenje građana u stranke i Sabor, a s druge strane u pravilu visoko povjerenje u predsjednika, mislim da je dobro da ta institucija postoji i da se bira izravno, te se time osigurava još jedna točka koja može imati određenu ulogu u političkom životu, a koja ne ovisi o volji stranaka.

Mate Mijić: Ideja je legitimna i nije ovo prvi put da o njoj raspravljamo. Problem je što se HDZ nikad nije za to zauzimao, to je agenda drugih ideoloških tabora. Postoje dvije mogućnosti: jedna je da HDZ time šalje poruku aktualnom predsjedniku, koja je vjerojatnija, a druga je da su i oni, kao stranka Franje Tuđmana, pokleknuli pred težnjama da se potpuno razvlasti instituciju predsjednika i sad sukob s Milanovićem samo koriste kako bi to lakše prodali svojim biračima. Jedno je djetinjasto i loše jer interesi države trebaju biti iznad tih dnevnopolitičkih stvari, a ovo drugo bila bi izdaja.

2. IMA LI U OVIM POTEZIMA ELEMENATA OSVETE ZA POSLJEDNJE IZJAVE ZORANA MILANOVIĆA O ANDREJU PLENKOVIĆU? RADI LI SE MOŽDA O POKUŠAJU DA SE ZASTRAŠI MILANOVIĆA KAKO BI ODUSTAO OD TVRDE RETORIKE?

Ankica Mamić: HDZ vlada s tankom većinom i ne vidim kako bi došao do nužne dvotrećinske većine da bi se izglasale takve promjene. Morali bi se vladajući pomiriti s brojnim neprijateljima u opoziciji, što teško možemo očekivati. Mišljenja sam da je to sve samo nastavak dosadašnje komunikacije premijera i predsjednika te da u tome nema ničega ozbiljnog.

Dragan Bagić: Da, to je čisti dnevnopolitički potez. On nema nikakve veze s promišljanjem kakav politički sustav treba Hrvatskoj. Ne vjerujem da će to uplašiti Milanovića, dapače, slutim da će ga dodatno izazvati. No, tim napadom se sigurno slabi institucija predsjednika, pa onda i sam Milanović.

Mate Mijić: Sklon sam misliti da se upravo o tome radi, ali bojim se da im neće upaliti. Milanović se i dosad otvoreno zauzimao za to da se predsjednika bira u Saboru, a HDZ-u je to bila svojevrsna anatema. Sad oni praktički dolaze na njegovo i ne znam kako to može biti dobro za HDZ kao državotvornu stranku. Milanović je dovoljno inteligentan da prepozna kako je on tu na svome terenu, a ne oni, i dodatno im zagorča život. To bi se moglo pokazati kao autogol HDZ-a.

3. KAKO KOMENTIRATE RAZMJENU UVREDA IZMEĐU PREDSJEDNIKA DRŽAVE I PREMIJERA KOJOJ SVJEDOČIMO POSLJEDNJIH DANA?

Ankica Mamić: Meni je kao građaninu žao da se u ovakvoj nezapamćenoj situaciji, ne samo u Hrvatskoj nego i u svijetu, sve točke vlasti ne fokusiraju na suradnju koja je neophodna za upravljanje tako teškom krizom. Situacija je teška i zahtjevna i jedino što bi bilo pragmatično je staviti svu pamet koju imamo na hrpu, a zaboraviti na osobno neslaganje.

Dragan Bagić: Mislim da ta razmjena uvreda nije ni primjerena niti ima ikakva političkog smisla. Mislim da ona ni na koji način ne pridonosi rješavanju bilo kojeg političkog pitanja u zemlji. U politici sukobi i prepucavanja mogu biti konstruktivni u konačnici, jer doprinose da se neko pitanje ili raščisti ili aktualizira… no, čini mi se da je aktualni razvoj sukoba između Milanovića i Plenkovića izišao iz tih okvira, iako je možda u samim počecima imao određenog smisla jer su otvorena neka pitanja o kojima se dosad nije javno raspravljalo.

Mate Mijić: Ispod svake razine. Smatram da predsjednik države treba biti svojevrstan korektiv i nemam ništa protiv da se on tako i ponaša. Od Milanovića trenutačno dolaze neke jako važne i smislene poruke, ali se bojim da neće biti ozbiljno shvaćene zato što su tek dio jednog šireg prepucavanja s nekolicinom društveno-političkih aktera, uključujući premijera. Vrlo se lako može dogoditi da zbog konteksta i forme te poruke budu zanemarene i označene tek kao „svađa“, „provokacija“ ili „Milanovićev ispad“. Tako da doista ne vidim kako to sve skupa može biti blagotvorno za hrvatsko društvo, prije će stvoriti dodatne tenzije u jako neizvjesnom trenutku za državu.

4. IZLAZE LI NJIHOVE IZJAVE IZ UOBIČAJENE I POŽELJNE POLITIČKE RETORIKE?

Ankica Mamić: Kada se nalazimo u izbornom razdoblju onda je to dio izbornog folklora i tako ga građani procjenjuju i prihvaćaju. Međutim, kako sada nismo u izbornom ciklusu, a prvi izbori, i to oni lokalni, u svibnju su iduće godine, mislim da bi nastojanje da se surađuje, a ne raspravlja i prepucava, pomoglo i politici i građanima.

Dragan Bagić: Međusobno „čašćenje“ epitetima i usporedbama izlazi izvan okvira poželjne političke retorike. Rekao bih da je čak neodgovorno s obzirom na okolnosti u kojima se događa – a to su visoke napetosti zbog ponovnog jačanja epidemije COVID-19 te nedavnog napada na Vladu. U takvoj atmosferi, odgovorni dužnosnici morali bi smirivati situaciju, pogotovo ne postoji li baš neki jako važan razlog za sukobljavanje…

Mate Mijić: Uvrede koje njih dvojica razmjenjuju na razini su tinejdžerskih svađa. Takvoj retorici nema mjesta u političkom prostoru. Ne trebamo biti čistunci i zgražati se nad svakim podbadanjem ili sarkazmom, ali negdje se mora povući granica.