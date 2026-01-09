Zaštita Gacke izbačena s dnevnog reda: Gradsko vijeće Otočca odbilo raspravljati o revitalizaciji rijeke

Gradsko vijeće Grada Otočca odlučilo je na sjednici u prosincu da u dnevni red neće uvrstiti prijedlog odluke o zaštiti rijeke Gacke od njenih izvora duž cijelog toka i njenoj potpunoj revitalizaciji, koju je pripremila udruga Prijatelji Gacke. Ovo je ne samo iznenađujuća nego i šokantna odluka jer je ta jedinstvena ponornica već više godina izložena upornim pritiscima i pokušajima crpljenja vode izravno s njezina toka za još jedan, novi senjski vodovod, koji Gacki prijeti presušivanjem u ovo vrijeme klimatskih promjena i rekordno niskih vodostaja.

Više od 5000 potpisa



Otočani i stanovnici cijele Gacke doline izjasnili su se 2023. o zaštiti Gacke pobunivši se protiv tog projekta senjske tvrtke Vodovod Hrvatsko primorje – Južni ogranak. Više od 5000 građana potpisalo je peticiju kojom se zahtijeva zabrana bilo kakvog zahvata u sadašnji vodotok i revitalizacija desnog i lijevog kraka rijeke Gacke, koji su isušeni još u bivšoj državi, a gacka voda preusmjerena u hidrocentralu Senj. Gradsko vijeće Otočca 2012. donijelo je zaključak o revitalizaciji Švičkog jezera, a desetak godina poslije i odluku o pokretanju inicijative za zaštitu Gacke od njezinih izvora do Donjega Švičkog jezera i retencije u Gusić polju, a sad je odjednom bez pravog obrazloženja odbilo uvrstiti u svoj dnevni red zaštitu Gacke, ključnog prirodnog resursa bez kojeg nema života ovome ličkom kraju. Prevagu protiv odluke o zaštiti donijele su ruke triju vijećnika s liste HDZ-a, dva suzdržana i jedan protiv, a lokalnu zajednicu najviše je začudila "ruka protiv" Jose Brajkovića, člana Upravnog odbora udruge Prijatelji Gacke i potpisnika zahtjeva za uvrštenje Gacke u Nacionalni plan obnove prirode RH uime Županijske komore HGK. Isti zahtjev upućen Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije prošle godine potpisao je i ličko-senjski župan Ernest Petry (HDZ), gradonačelnik Otočca Goran Bukovac i predsjednica udruge Prijatelji Gacke Slavka Gerovac.

– Obrazloženje vijećnika Jose Brajkovića za glas protiv bilo je to da je za uvrštenje odluke prethodno potrebno napraviti prezentaciju u kojoj će se sve detaljno elaborirati i tada donijeti odluku o zaštiti rijeke Gacke, ali ova je odluka već na više mjesta predstavljena te je on kao gradski vijećnik bio upoznat s njom. Također, nije istinita njegova tvrdnja da ima vremena za odlučivanje jer je prvi dio studije izvodljivosti za senjski vodozahvat na Gacki već gotov, i to u samo dva mjeseca – ističe Grga Kostelac, tajnik udruge Prijatelji Gacke, te dodaje da je studija napravljena bez podataka iz relevantnih izvora i da je njezina stručnost općenito vrlo upitna. Na primjer, minimalna je izdašnost Majerova vrila, prema toj studiji, 600 litara u sekundi, a u stvarnosti pada ispod 50 l/s do potpunog presušivanja, koje se dogodi u prosjeku svakih 15-ak godina. Joso Brajković dao nam je ovim povodom izjavu opravdavajući se formalnim razlozima.

– Nemam ništa protiv odluke o zaštiti rijeke Gacke, ali predlagač treba pripremiti materijale za sjednicu kako treba. Navedeni prijedlog je bez zaglavlja, potpisa i štambilja, dakle prijedlog odluke nije prošao redovitu proceduru, nije bio na Odboru za propise i pravna pitanja, pa ga predsjednik Gradskog vijeća, zbog nomotehničkih razloga, nije uvrstio u dnevni red. Za pokušaj oporbe da ga na sjednici uvrsti u dnevni red nije bilo dovoljno glasova. Moj glas nije bio presudan. Želim vjerovati da se iza ovoga ne krije neka dublja priča – nejasno aludira Brajković. Kostelac odgovara da su "izgovori kao što su izostanak zaglavlja i štambilja neprimjereni jer je udruga uputila prijedlog, a konačni sadržaj te ovjeru donosi samo Gradsko vijeće", podsjećajući kako su svi gradski vijećnici prije izbora obećavali zaštitu Gacke, a sad traže izgovore. Vijećnica Bosiljka Stojanović (SDSS), koja je na lokalnim izborima nosila listu SDP-a, kratko je poručila: – Začudilo me protivljenje vijećnika Jose Brajkovića, člana udruge Prijatelji Gacke, to više što ga je gradonačelnik imenovao za predstavnika Grada u vezi s novim zahvatom vode iz Gacke za Senj i otoke. Čudi me zašto gradonačelnik na to mjesto nije imenovao nekoga tko će volontirati za dobrobit grada i građana, a ne samo gledati svoj interes. Ja gospodinu Brajkoviću ne vjerujem. Nekima je Gacka poslužila samo da se promoviraju, drugima da zadrže vlast u Otočcu, a sad kad su na vlasti, nije ih briga za Gacku – kaže B. Stojanović.

Odluka o zaštiti i revitalizaciji Gacke trebala bi biti podloga za prostorni plan u koji bi se ugradila zaštita rijeke. Prvim i temeljnim člankom predložene odluke traži se da se "uspostavi pojas zaštite uz rijeku Gacku u širini od 40 metara od gornjeg ruba obale s obje strane rijeke, duž njena cijeloga prirodnog toka, radi očuvanja prirodnih i krajobraznih vrijednosti, kvalitete vode te sprječavanja neprimjerenih zahvata u prostoru" pa i u dijelovima kojima su vode tekle prije izgradnje HE Senj. – Ova bi odluka omogućila da se pokrenu gradske službe i stručnjaci koji rade kartografske prikaze i tekstualne dijelove prostornog plana kako bi mogli početi sa stvarnom zaštitom rijeke – kaže Kostelac ističući da je i Zavod za zaštitu okoliša uime resornog Ministarstva dao jednostavnu uputu Gradskom vijeću da uvrsti zaštitu rijeke Gacke u prostorne planove jer je to Vijeće prvo koje treba donijeti odluku umjesto da traži nekakve zaobilazne puteve izbjegavajući odgovornost.

Tko je glasao protiv



Nezavisnu vijećnicu Lidiju Pernar jako je iznenadilo da prijedlog zaštite Gacke nije dobio većinu. Ona je voditeljica Hrvatskih voda za Ličko senjsku-županiju i bila je kandidatkinja na lokalnim izborima, koje je izgubila u tijesnoj utrci s gradonačelnikom Goranom Bukovcem, kojeg podržava LIPO Darka Milinovića. – Protiv su glasali gradski vijećnici s liste HDZ-a te gradski vijećnici s liste LIPO-a. Time je onemogućena bilo kakva rasprava o samoj odluci iako je u prijedlogu jasno navedeno da je njezin cilj zaštita i očuvanje vodnog ekosustava rijeke Gacke te usklađivanje prostornih planova s tim ciljevima – kaže L. Pernar. Ona ističe da i na drugim sjednicama Gradskog vijeća Grada Otočca često izostaje stvarni dijalog, a na postavljena pitanja nerijetko se odgovara s "ne znam" ili "odgovor će biti dostavljen naknadno", što se u praksi često ne dogodi. – Ostaje otvoreno pitanje kome i zašto odgovara da se rasprave o zaštiti rijeke Gacke ne provode ili se odgađaju. Vrijeme će pokazati posljedice takvog pristupa, ali bojim se da bi tada moglo biti prekasno – kaže Lidija Pernar.

Tko će i kako obraniti Gacku ako Otočac neće? Ako predstavnici lokalne zajednice, vijećnici LIPO-a i HDZ-a, kojima su građani dali povjerenje, odbijaju donijeti prvu odluku, od koje bi cijeli proces zaštite ove dragocjene ponornice trebao krenuti? Tko će i kako obraniti Gacku od lokalnih političara, Otočana kojima je vlastiti interes preči od interesa ljudi ovog kraja? Udruga Prijatelji Gacke nudi prijedloge zaštite Gacke Gradu Otočcu, ali i Ministarstvu zaštite okoliša i drugim relevantnim institucijama. Postoje rješenja ne samo za očuvanje preostalog toka Gacke nego i za revitalizaciju cijele rijeke u duljini od 60 kilometara uz pomoć novca iz bogatih europskih fondova za obnovu prirode. Kome to smeta?