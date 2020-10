Posljedica sukoba: Dio HDZ-a traži da predsjednika države bira Sabor

Zašto Zoki ovo radi, to zna samo dragi Bog i on. U HDZ-u, doduše, nema dvojbe i mišljenje je da ima određenih strahova oko Janafa i financiranja svoje predsjedničke kampanje. Također, postoji struja koja zagovara Milanovićev opoziv, nju predvodi Vladimir Šeks, a razgovara se i o ideji da se predsjednika možda treba birati u Saboru. Andrej Plenković se, doduše, ne bavi tim prijedlozima i potpuno je izvan toga, otkrio je jučer izvor iz HDZ-a, na dan kad je u novoj rundi verbalnih okršaja predsjednik Zoran Milanović uputio kritike predsjedniku Vlade i predsjedniku HDZ-a Andreju Plenkoviću.

Tko je pustio duha

– Nije ovo prepucavanje, na dan napada na zgradu Vlade nazvao sam premijera, ponudio suradnju, složio se s njim da nam ne treba sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost, da bi on mene u Bruxellesu sljedeći dan optužio da sijem mržnju – rekao je predsjednik Zoran Milanović jučer u Čakovcu.

– Za mene kaže da sam 2016. godine pustio duha iz boce. Ja mislim da su oni pustili duha iz demižonke 2012. godine. Ja sam stariji od njega tri godine i nudim suradnju – dodao je Milanović. A on ode u Bruxelles i ponaša se vrlo neodgovorno. Sebe radi žrtvom. Moja žena je tada prošla, majka moje djece. Što to znači? On tada nije bio ni na poslu – rekao je Milanović.

Na pitanje kako komentira Plenkovićevu izjavu da relativizira funkciju predsjednika države, odgovorio je da je sve relativno. – Ne znam što znači relativizirati, to je vokabular iz Plenkovićeve maturalne radnje – rekao je.

Plenković je, dodaje isti izvor iz HDZ-a, jako ljutit i iznenađen što Milanović na njega ide osobno, što mu u verbalnim obračunima spominje obitelj što je “prevršilo svaku mjeru”.

– No Milanović se sam toliko kompromitirao da ga treba pustiti da i dalje govori. Time si puca u noge i sam sebi radi štetu. Napad na Markovu trgu napad je na državnu instituciju i predstavlja terorizam svuda u svijetu. Milanović je otvorio jako puno pitanja i trenutačno, osim najradikalnije desnice, nema koga tko ga podržava. Na njega su se “nalijepili” Miroslav Škoro i Domovinski pokret koji pak pokazuju totalno nerazumijevanje procesa u svijetu, kako sada i prije sto godina. Uvijek je radikalna desnica dolazila na vlast na taj način. Nije ni čudo što su veleposlanici stranih zemalja u Zagrebu začuđeni njegovim ponašanjem. Neki u HDZ-u razmišljaju je li ovakva funkcija predsjednika potrebna kad postoji ovakav predsjednik koji šteti svim demokratskim procesima te institucijama i je li ga bolje birati u Saboru konsenzusom – nastavlja, ali i ističe još jednom da se Plenković time trenutno ne bavi.

Plenković je u subotu odgovorio Milanoviću na jedan od napada, kazavši kako “imamo predsjednika na dužnosti zadnjih devet mjeseci. Umjesto da igra ulogu namijenjenu poslu, on pokazuje destabilizaciju”.

– Ako on ovako nastavi, može dovesti do toga da se mnogi zapitaju kakva je uloga institucije predsjednika. Koja je agenda? – upitao je tada Plenković.

U krugovima HDZ-a neki podsjećaju kako je Milanović kao premijer govorio kako je funkcija predsjednika Republike bespotrebna, a na funkciji se brojnim gestama tako i ponaša.

Pitanje političke kulture

No drugi sugovornici ističu kako Milanović u istupima ima pravo posebno u tome da je Plenković morao znati za neke stvari te da u okršajima ispada vjerodostojniji i da mu ljudi više vjeruju. No razina komunikacije je drugo pitanje.

– Moram priznati da mi je odnos zbunjujući, kao što zbunjuje i narod jer ovo nije komunikacija na koju su navikli i kakva bi trebala biti između predsjednika Vlade i predsjednika države, kaže nam Bianca Matković – jedina sugovornica koja je pristala pod svojim imenom iznijeti stav o odnosima dvojice svojih bivših kolega.

– Prešli su granicu “udaranja” argumentima i sada u očima javnosti izgledao kao da je u pozadini nešto osobno. Funkcije na kojima su obojica od njih traži puno veću odgovornost prema građanima, posebno u ovo vrijeme krize COVID-19 i događanja i pokušaja ubojstva na Markovu trgu. Osobno ih obojicu poznajem, pozivam da sjednu i da prestanu prepucavanja preko medija. Ako je tema nacionalna sigurnost, svaki ima svoju procjenu događanja na Trgu svetog Marka, imaju ovlasti sazvati sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost. A po pitanju drugih stvari, mora postojati neka razina političke kulture – ističe B. Matković.

Drugi zajednički poznanici i prijatelji, koji dvojac Plenković – Milanović poznaju od početka 90-ih, kad su radili u MVP-u, kažu da je rivalstva među njima bilo uvijek i da je ovakav obrazac komunikacije – doduše bez ovako teških riječi – bio uobičajen.

– Milanović grize i lupa ga u taštinu, tamo gdje je najtanji, a Plenković izgleda uvrijeđeno. Tako ga je znao podbadati i na poslu, u prolazu dobaciti nešto, a ovaj bi samo okrenuo očima – govore nam bivši suradnici nekadašnjih diplomata, a danas premijera i predsjednika RH.