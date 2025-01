Analitičar o novoj anketi: 'Ako se trendovi nastave, uskoro bi se moglo dogoditi nešto što dugo nismo vidjeli'

Pred nama su lokalni izbori, no politička scena Hrvatske već je u burnom previranju zahvaljujući posljedicama nedavnih predsjedničkih izbora. Pobjeda Zorana Milanovića donijela je pomake u odnosima političkih snaga, što potvrđuju rezultati posljednjeg Crobarometra. HDZ ostaje najjača stranka s potporom od 27,3%, no bilježi blagi negativni trend, dok je SDP skočio na 24,3%, smanjujući razliku između dvije najveće stranke na svega tri postotna boda.

Večernjakov analitičar Dragan Bagić osvrnuo se na rezultate istraživanja i istaknuo ključne promjene u političkoj areni. "Rezultati zadnjeg Crobarometra su očekivani. Sve promjene su očekivane. Statistički, HDZ je zadržao isti rejting, no ima blagi negativan trend već neko vrijeme. Poraz na predsjedničkim izborima za sada nije ubrzao taj trend. S druge strane, predsjednički izbori su ubrzali pozitivan SDP-ov trend, tako da su te dvije stranke vrlo blizu. Ako se trendovi nastave, uskoro bi moglo doći do izjednačavanja podrške, što nismo dugo vidjeli", kaže Bagić.

Osim HDZ-a i SDP-a, treća najpopularnija stranka, Možemo!, nastavlja s rastom, dosegnuvši 10,6% potpore, dok Most gubi podršku i sada je na 6,3%. Bagić je analizirao razloge tih promjena. "Od predsjedničkih izbora profitirao je i Možemo!, a gubitnik je Most. Buljeva kampanja u je potpunosti uništila autentičnost Mosta, jer je Bulj zapravo vodio kampanju kao da je kandidat DP-a. No, Mostovi birači nisu baš identični tom profilu", analizira Večernjakov stručnjak.

Posebno su zanimljivi podaci o Domovinskom pokretu, koji s potporom ispod dva posto više nije među pet najjačih stranaka. "Negativni trendovi za DP su se ubrzali, no to nije rezultat predsjedničkih izbora, nego raspada političke relevantnosti te stranke. To je stranka koja je cijeli svoj program realizirala ulaskom u Vladu - većina bez SDSS-a i osnivanje Ministarstva demografije. Nakon toga su postali irelevantni. To birači jasno vide. Ovo s Dabrom će dodatno pogoršati situaciju", objašnjava Bagić.

