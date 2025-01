Relković: Predsjednički izbori su poruka Plenkoviću da dio biračkog tijela i članstva HDZ-a nije više uz njega

Politički analitičar i savjetnik stranke Centar Ivica Relković gostovao je u studiju Večernjeg lista u emisiji 'Politički intervju tjedna' gdje je komentirao aktualnu političku situaciju, ostavku ministra poljoprivrede Josipa Dabre, ali i rezultat predsjedničkih izbora. S njim je razgovarala Petra Maretić Žonja. Na početku je upitan može li aktualna Vlada preživjeti ostavku ministra Dabre i onoga što je ona uzrokovala.

- Pitanje je više što može preživjeti HDZ jer HDZ je dva puta izgubio vlast, prvi puta nakon Tuđmana, kad je došla koalicija koja je izdržala samo jedan mandat. Čim se HDZ resetirao, vratio se pobjednički i drugi put je otišao zbog skandala oko Ive Sanadera. Prijelazna HDZ-ova postava s Jadrankom Kosor nije to mogla zalijepiti. U HDZ-u se događa nešto kao što su ciklički vulkani, potresi, tamo treba proći određeno vrijeme. Ovo što se događa između HDZ-a i Domovinskog pokreta, to je ista stranka, to nisu dvije stranke kao što nikada nisu bile dvije stranke HDZ i HDSSB. To je ista stranka, isti ljudi, isti odnosi, kumovi, prijatelji, iste fešte. Meni je veliko pitanje, može li ovo Andrej Plenković preživjeti. On se uvijek uspio postaviti tako da je on određeni čovjek koji je u stanju biti smiren što god se događalo. Poruka Andreju Plenkoviću da dio tog biračkog tijela, čak i članstva, nisu više uz njega su predsjednički izbori. Imali smo parlamentarne izbore na kojima je HDZ i partneri izgubio sedam mandata. Bez DP-a nema nove vlade. Sad je polovični DP unutra, ali to su isti ljudi, ista stranka. Do lokalnih izbora ovo bi mogao biti rat u kojem će se svi truditi preživjeti - smatra Relković.

- Nisu birači više baš tako spremni opraštati, pri čemu je klackalica zanimljiva. Nije više pitanje bi li se HDZ skretanjem udesno spašavao, ako je ovo njihov unutarnji sukob, sad su oni koji su simboli tog desnijeg stavljeni pred javnost kao najzadnji od zadnjih - dodaje.

Jesu li nakon ovoga svega Ivanu Anušiću dionice opale i je li tajming svih ovih događanja nešto što Plenkoviću odgovara?

- Ovisi o količini onoga što mi ne znamo, da su mogući pritisci dijela HDZ-a koji čeka njegov odlazak. Računa li Andrej Plenković na samog sebe na izborima. Imamo zanimljivu stvar, da je vrlo lako plasirao Dubravku Šuicu na istaknuto mjesto za koju Europa ne zna tko je. Pitanje je ističe li njegovoj karti za Europu rok trajanja. Je li ova borba unutar HDZ-a lose-lose? Jer netko mora izgubiti - kaže Relković. - Plenković je dovodio i vraćao osobe za koje se čak u HDZ-u mislilo da više neće imati snagu - dodaje.

Dio HDZ-ovaca čak zaziva nove izbore? Koliko je to realno?

- Do trenutka HNS-a mi nismo imali ništa u oporbi, neki rezultat, neku naznaku da se Plenkoviću i HDZ-u može nešto dogoditi. Osim HNS-u koji je postao potpuno nebitan. Kada neki čak i u HDZ-u kažu da se dogode izbori i da HDZ izgubi izbore, pitanje je može li se HDZ nakon toga resetirati. Mislim da je HDZ puno toga potrošio. Da izgube to bi bio početak kraja te stranke. Prvi puta je HDZ pred lokalne izbore pod upitnikom za neke velike bitke. Ako HDZ izgubi gorivo kroz jake lokalne strukture ne znam što će se dogoditi. Imate niz sredina gdje je za HDZ svaki solidni kandidat problem - kaže Relković.

- Lokalne izbore je teže uspoređivati s pojedinačnim izborima jer nemate jednu osobu nego imate liste, a to više liči parlamentarnim izborima. Vjetar kojeg donosi Zoran Milanović može se koristiti, ali to je kao jedrenje, treba se znati upravljati - dodao je.

- U splitsko-dalmatinskoj županiji je najizglednije da se može dogoditi pad HDZ-a. Prvi krug je jedno, drugi krug je nešto sasvim drugo. Kada bi razne opcije imale kandidate koji mogu pobijediti u drugom krugu, onda je natjecanje u prvom krugu pozitiva u kojoj vi unosite više vijećnika. Netko je za SDP izbacio ime Ante Kotromanovića, ja potpisujem da je on kandidat koji bi mogao pobijediti HDZ-ovca u drugom krugu, on uopće nije tipični SDP-ovac. Da tri opcije imaju takve kandidate, to je trostruki problem za HDZ - ističe.

