Ana Karamarko uhićena zbog sumnje u utaju poreza

Nakon što su joj policija i USKOK jutros ranom zorom upali u prostorije tvrtke Drimia, Ana Karamarko, supruga bivšeg šefa HDZ-a Tomislava Karamarka, kako se neslužbeno doznaje, je uhićena. Sumnjiči je se u sklopu velike akcije USKOK-a i policije, kojom je obuhvaćeno 38 osoba i devet tvrtki, za utaju poreza.

Konkretnije, prema neslužbenim informacijama sumnja se da je njezina tvrtka Drima isporučila fakturu od 400.000 kuna za uslugu koja nije obavljena. Istražitelji su jutros obavljali pretrage u njezinoj tvrtki, koja se bavi savjetovanjem i marketingom te su izuzimali dokumentaciju za koju smatraju da bi im mogla biti koristan.

Nakon što pretraga bude obavljena, kao što je uobičajeno u ovakvim situacijama, Ana Karamarko će vjerojatno bidi odvedena na ispitivanje na USKOK, što bi moglo biti tijekom današnjeg dana. Na USKOK-u će vjerojatno završiti i ostali osumnjičeni, predvođeni T.P. i O.K. koji se sumnjiče da su kružnim poreznim prevarama od početka 2017. do konca 2019. izvukli oko 20 milijuna kuna, a proračun oštetili za oko 11 milijuna kuna. Svima njima jutros su pretraživane kuće, stanovi, automobili i poslovni prostori, a istražitelji su im izuzimali sve što su našli.

FOTO Ana Karamarko izlazi u pratnji istražitelja iz prostorija tvrtke Drimia

Kružne porezne prevare su nešto čime se posljednjih godina bavi Samostalni sektor za financijske istrage Porezne uprave, koji je kolokvijalno poznat kao porezni USKOK. Riječ je o sistemu izvlačenja novca iz tvrtki slanjem faktura za neobavljene usluge ili robu koja nikada nije pristigla. Nepostojeće usluge i roba se plate, a kada novac sjedne na račun tvrtke, podigne se i podijeli među onima koji su cijelu tu priču osmislili.

Što se tiče Ane Karamarko, koliko je za sada iz neslužbenih informacija poznato, njezina tvrtka Drima je isporučila jednu fakturu za neobavljene usluge, pa će biti zanimljivo što će ona o svemu tome imati za reći istražiteljima. Inače njezina tvrtka poznata je iz afere Konzultantica koja je u medije dospjela u svibnju 2016. Tada se doznala da je njezina tvrtka radila za Jozu Petrovića, lobista MOL-a, a to saznanje dovelo je da pada Vlade Tihomira Oreškovića u kojoj je Tomislav Karamarko bio prvi potpredsjednik.

Tada je Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa zaključilo da je on bio u sukobu interesa jer je tvrtka njegove supruge poslovala s lobistom MOL-a i to u vrijeme dok je Hrvatska s MOL-om vodila arbitražni postupak zbog Ine. Nakon što je Oreškovićeva vlada pala Karamarko se povukao iz politike, a osvit predstojećih izbora iz njegovog kruga dolazile su najave da bi u kombinaciji s nekim iz desnog bloka mogao izaći na izbore.

Zbog toga se kao i uvijek u ovakvim situacijama propituje tajming uhićenja, no koliko se čuje iz neslužbenih izvora, riječ je o akciji koja je dugo planirana te koja je trebala biti okončana u ožujku, no te planove poremetio je COVID-19. Što se pak tiče Josipa Petrovića i on ima svojih pravosudnih problema jer je optužen zajedno sa skupinom poduzetnika i policajca koji se terete da su za novac i usluge kupovali informacije iz najtajnijih uskočkih istraga. To suđenje se praktički gotov i nije maklo od početka iako je ta skupina uhićena pomalo davne 2013.