NAMJERNA TRAGEDIJA

Ana Brnabić izazvala šok jednom izjavom o padu nadstrešnice: 'Mislim da je to bila diverzija...'

Beograd: Vučić se obratio medijima povodom eskalacije prosvjeda u državi
Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL
VL
Autor
Večernji list
18.08.2025.
u 12:48

"Nema nijednog potpisa bivše vlasti, podržavatelja blokadera, nema jednog potpisa da kažu dajte da pitamo narod ima li povjerenje u Vučića”

Predsjednica Narodne skupštine Srbije, Ana Brnabić, izjavila je danas kako inicijativa za savjetodavni referendum o opozivu predsjednika Srbije, Aleksandra Vučića, trenutno stoji u Narodnoj skupštini te da bi zastupnici vrlo brzo, u roku od sat vremena, mogli pokrenuti taj referendum. "Nema nijednog potpisa bivše vlasti, podržavatelja blokadera, nema jednog potpisa da kažu dajte da pitamo narod ima li povjerenje u Vučića“, prenosi Nova.rs riječi Ane Brnabić.

Brnabić se potom osvrnula na nesreću u Novom Sadu koja se dogodila 1. studenog prošle godine, kada je nakon urušavanja nadstrešnice na željezničkoj stanici život izgubilo 16 osoba. Predsjednica Narodne skupštine smatra da se incident nije dogodio slučajno, već da je nadstrešnica namjerno srušena kako bi označila početak tzv. "obojene revolucije". "Ne mislim da je nadstrešnica pala sama od sebe, niti da je bio nesretni slučaj, tragedija, ili bilo kakav proizvod nekih nesavjesnih radnji u tom smislu, mislim da je to bila planirana diverzija“, izjavila je Brnabić.

Ključne riječi
diverzija Novi Sad referendum Vučić Brnabić

Komentara 7

Pogledaj Sve
PO
pokahontas
13:06 18.08.2025.

Ovaj ružni dečko im je lud skroz.....misle srbi da će se moći takvih otarasiti bez motike ali neće moći....

Avatar bavovna
bavovna
13:13 18.08.2025.

što ovaj priča?!? diverzija?!? 😳

MO
morpheous
13:23 18.08.2025.

Ovaj Vučićev ljubavnik treba se prestati drogirati pa ne bi pričao ovakve ludosti. Svakog normalnog bilo bi sramota ovako izmišljati, al vlast je vlast i treba izmisliti bilo što kako bi se krivicu svalilo na nekog drugog. Samo čekam tren kada će pustiti vijest da su nadstrešnicu srušile hrvatske obavještajne službe i kako ustaše ubijaju srpsku djecu i žele to svaliti an nedužnog Vučića!

