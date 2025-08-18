Ana Brnabić izazvala šok jednom izjavom o padu nadstrešnice: 'Mislim da je to bila diverzija...'

Predsjednica Narodne skupštine Srbije, Ana Brnabić, izjavila je danas kako inicijativa za savjetodavni referendum o opozivu predsjednika Srbije, Aleksandra Vučića, trenutno stoji u Narodnoj skupštini te da bi zastupnici vrlo brzo, u roku od sat vremena, mogli pokrenuti taj referendum. "Nema nijednog potpisa bivše vlasti, podržavatelja blokadera, nema jednog potpisa da kažu dajte da pitamo narod ima li povjerenje u Vučića“, prenosi Nova.rs riječi Ane Brnabić.

Brnabić se potom osvrnula na nesreću u Novom Sadu koja se dogodila 1. studenog prošle godine, kada je nakon urušavanja nadstrešnice na željezničkoj stanici život izgubilo 16 osoba. Predsjednica Narodne skupštine smatra da se incident nije dogodio slučajno, već da je nadstrešnica namjerno srušena kako bi označila početak tzv. "obojene revolucije". "Ne mislim da je nadstrešnica pala sama od sebe, niti da je bio nesretni slučaj, tragedija, ili bilo kakav proizvod nekih nesavjesnih radnji u tom smislu, mislim da je to bila planirana diverzija“, izjavila je Brnabić.