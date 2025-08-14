Vučić je spreman na puno ustupaka za ulaz u EU, kukavičje jaje je Dodik

Aleksandar Vučić očito je shvatio kako protiv sebe ima odlučnu gomilu koja neće odustati dok ga ne svrgne. I pribjegao je zadnjoj šansi, a to je Europska unija. Odnosno, sigurno za njega to nije Rusija, koja ga je prozrela zbog potajnih isporuka oružja Ukrajini. I vrlo je vjerojatno kako iza dobrog dijela nereda koji se odvijaju posljednjih nekoliko mjeseci stoji upravo Rusija. Kao i iza pokušaja poticanja pobuna u Banjskoj na Kosovu. Sada je jedini Vučićev izlaz otvoreno se nuditi Zapadu, čiji je čovjek oduvijek zapravo i bio. Odustati u cijelosti od svojeg imenjaka Vulina znači doista odustati i od Rusije. Vučić je, bez obzira na to što kaže Macut, sigurno odlučio jasno demonstrirati kako odbacuje Rusiju kao saveznika. No time Vučić signalizira još dvije stvari.