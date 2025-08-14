Vučić je spreman na puno ustupaka za ulaz u EU, kukavičje jaje je Dodik

Aleksandar Vučić očito je shvatio kako protiv sebe ima odlučnu gomilu koja neće odustati dok ga ne svrgne. I pribjegao je zadnjoj šansi, a to je Europska unija. Odnosno, sigurno za njega to nije Rusija, koja ga je prozrela zbog potajnih isporuka oružja Ukrajini. I vrlo je vjerojatno kako iza dobrog dijela nereda koji se odvijaju posljednjih nekoliko mjeseci stoji upravo Rusija. Kao i iza pokušaja poticanja pobuna u Banjskoj na Kosovu. Sada je jedini Vučićev izlaz otvoreno se nuditi Zapadu, čiji je čovjek oduvijek zapravo i bio. Odustati u cijelosti od svojeg imenjaka Vulina znači doista odustati i od Rusije. Vučić je, bez obzira na to što kaže Macut, sigurno odlučio jasno demonstrirati kako odbacuje Rusiju kao saveznika. No time Vučić signalizira još dvije stvari.
Zapadni Balkan mogao bi biti samo čip na stolu za rulet Trumpa i Putina ovog petka u Anchorageu.
Ma može on ustupati što hoće ali EU to ne može ići. Prije svega zbog Kosova i to je nerješiv problem. Vučić samo pokušava u svojoj situaciji izvući maksimum, ali od EU nema ništa. Međutim kao racionalan političar on će izvući EUR koliko može i to i radi.
Ne puštati u EU.
Vucic nije spreman niti na jedan ustupak, dodik je tu apsolutno nevazan. Bilo kakav ulazak u EU vi znacio kraj vucica, dakle to se nece desiti. Ako ni zbog cega drugog, onda zbog zakona RH koji jasno govori o nepostojanju bilo kakve mogucnosti za ponovo bilo kakvom vezanje s srbljem.