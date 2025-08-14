Naši Portali
Zoran Vitas
Autor
Zoran Vitas

Vučić je spreman na puno ustupaka za ulaz u EU, kukavičje jaje je Dodik

storyeditor/2025-08-13/PXL_030825_136347300.jpg
ANTONIO AHEL/ATAIMAGES/PIXSELL/P
14.08.2025. u 23:33

Zapadni Balkan mogao bi biti samo čip na stolu za rulet Trumpa i Putina ovog petka u Anchorageu.

Aleksandar Vučić očito je shvatio kako protiv sebe ima odlučnu gomilu koja neće odustati dok ga ne svrgne. I pribjegao je zadnjoj šansi, a to je Europska unija. Odnosno, sigurno za njega to nije Rusija, koja ga je prozrela zbog potajnih isporuka oružja Ukrajini. I vrlo je vjerojatno kako iza dobrog dijela nereda koji se odvijaju posljednjih nekoliko mjeseci stoji upravo Rusija. Kao i iza pokušaja poticanja pobuna u Banjskoj na Kosovu. Sada je jedini Vučićev izlaz otvoreno se nuditi Zapadu, čiji je čovjek oduvijek zapravo i bio. Odustati u cijelosti od svojeg imenjaka Vulina znači doista odustati i od Rusije. Vučić je, bez obzira na to što kaže Macut, sigurno odlučio jasno demonstrirati kako odbacuje Rusiju kao saveznika. No time Vučić signalizira još dvije stvari.

Avatar Tombstone
Tombstone
01:14 15.08.2025.

Vucic nije spreman niti na jedan ustupak, dodik je tu apsolutno nevazan. Bilo kakav ulazak u EU vi znacio kraj vucica, dakle to se nece desiti. Ako ni zbog cega drugog, onda zbog zakona RH koji jasno govori o nepostojanju bilo kakve mogucnosti za ponovo bilo kakvom vezanje s srbljem.

DM
D'Mich
01:11 15.08.2025.

Ma može on ustupati što hoće ali EU to ne može ići. Prije svega zbog Kosova i to je nerješiv problem. Vučić samo pokušava u svojoj situaciji izvući maksimum, ali od EU nema ništa. Međutim kao racionalan političar on će izvući EUR koliko može i to i radi.

DP
Dpejakovic2
00:54 15.08.2025.

Ne puštati u EU.

