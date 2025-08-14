Vučić izgubio živce pred austrijskim kancelarom: 'Nisam diktator!'

Tijekom posjeta Beogradu, austrijski kancelar Christian Stocker izrazio je potporu europskim integracijama zapadnog Balkana te naglasio kako je Srbija važan trgovinski partner Austrije. Predsjednik Aleksandar Vučić zahvalio je na podršci, istaknuvši da Beograd "na putu prema EU uvijek dobiva pomoć od Beča".

No, konferenciju za medije obilježila je napeta razmjena nakon što su novinari postavili pitanja o višemjesečnim prosvjedima protiv korupcije i zastoju u pregovorima s EU. Vidno iznervirani Vučić reagirao je riječima: "Nisam diktator, kao što me vi uvijek predstavljate", ponovivši to dvaput novinarima iz austrijske delegacije.

Stocker je kasnije priznao kako ga je ovakav odgovor iznenadio te dodao: "Rekao sam mu da se svakodnevno suočavam s kritičkim pitanjima. To se mora istrpjeti. To je sloboda medija." Ovaj neočekivani trenutak bacio je sjenu na ostatak posjeta, iako su obje strane naglasile važnost suradnje, osobito u gospodarstvu, prenosi Jutarnji.hr.