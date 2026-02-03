Trideset tri godine nakon tužaljke iz Philadelphije, Bruce Springsteen pjeva srdžbu s ledenih i krvavih ulica Minneapolisa

Hodao sam avenijom dok mi se noge nisu stvrdnule u kamen,/Čuo sam glasove prijatelja – nestale, utišane./Noću sam slušao krv u svojim žilama,/Crnu i šaptavu poput kiše/Na ulicama Philadephije.



Ovo je jedan od stihova pjesme “Streets of Philadelphia”, koju je Bruce Springsteen napravio kao naslovnu temu za film “Philadelphia” Jonathana Demmea iz 1993. U filmu su briljirali Tom Hanks u ulozi odvjetnika Andrewa Becketta koji je dobio otkaz u velikoj odvjetničkoj tvrtki nakon što se otkrilo da je HIV-pozitivan, te Denzel Washington kao odvjetnik koji je svoga kolegu zastupao pred sudom u tužbi protiv tvrtke. Oscare su dobili Tom Hanks za glavnu ulogu i Bruce Springsteen za pjesmu.