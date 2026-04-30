Amerika sprema novo oružje na Bliski istok? 'Dark Eagle' može pogoditi metu prije nego što je uopće vide

Američka vojska razmatrala je mogućnost raspoređivanja svog novog hipersoničnog oružja Dark Eagle na Bliski istok, prema izvješću, dok vojska nakon godina kašnjenja započinje uvođenje tog sustava dugog dometa u operativnu uporabu. Prema izvješću koje prenosi Bloomberg, pozivajući se na osobu s izravnim saznanjima, američko Središnje zapovjedništvo zatražilo je raspoređivanje vojnog sustava poznatog kao Dark Eagle, na Bliski istok.

Dužnosnik obrane izjavio je za Fox News da je sustav dosegao početnu operativnu sposobnost, što predstavlja prvi put da Sjedinjene Američke Države imaju kopneno bazirano hipersonično oružje spremno za potencijalnu uporabu. Zahtjev je djelomično potaknut zabrinutošću da su iranski lanseri balističkih projektila premješteni izvan dometa postojećih američkih sustava, uključujući vojni sustav PrSM, koji može pogađati ciljeve udaljene više od 300 milja, navodi se u Bloombergovu izvješću.

Ovaj zahtjev odražava rastuću zabrinutost da postojeće američke sposobnosti napada možda nisu dovoljne za dosezanje ključnih iranskih raketnih kapaciteta, ali istodobno naglašava i važnu prekretnicu za američku vojsku koja uvodi svoje prvo kopneno hipersonično oružje. Ako bude raspoređen, Dark Eagle bi značajno proširio sposobnost američke vojske da pogađa udaljene i teško dostupne ciljeve uz vrlo malo upozorenja, čime bi se promijenio način na koji Pentagon projicira vojnu moć u regiji.

Vojska je započela uvođenje sustava u jednu od svojih multidomenski organiziranih operativnih skupina u prosincu 2025. godine, nakon testiranja i vježbi s bojevim gađanjem, prema riječima dužnosnika. Time je oružje dodijeljeno specijaliziranim jedinicama osmišljenima za izvođenje preciznih udara velikog dometa kroz više domena ratovanja. Procjenjuje se da pojedinačni projektil Dark Eagle košta oko 15 milijuna dolara, iako su ranije analize procjenjivale znatno veće troškove. Cijena jedne baterije, uključujući lansere i prateću opremu, procjenjuje se na oko 2,7 milijardi dolara.

Nije javno objavljeno nikakvo raspoređivanje sustava na Bliski istok, a dužnosnici nisu potvrdili postojanje takvog zahtjeva. Sjedinjene Države i Iran trenutačno se i dalje pridržavaju primirja, u nadi da će se postići širi pregovori o iranskom nuklearnom programu. Dark Eagle je dizajniran da se kreće hipersoničnim brzinama uz mogućnost manevriranja tijekom leta, što mu omogućuje pogađanje ciljeva na znatno većim udaljenostima, potencijalno većim od 1.700 milja i uz znatno kraće vrijeme upozorenja u odnosu na tradicionalne projektile.

Kombinacija brzine i dometa čini ga posebno pogodnim za gađanje mobilnih ili ojačanih sustava, poput raketnih lansera, koje je teško dosegnuti postojećim oružjem. Za razliku od tradicionalnih balističkih projektila, hipersonično oružje može manevrirati tijekom leta, što ga čini teže uočljivim i presretljivim. Navodni zahtjev dolazi u trenutku kada Pentagon nastavlja ubrzavati razvoj svojih hipersoničnih programa uslijed zabrinutosti zbog konkurencije s Kinom i Rusijom.

Sjedinjene Države godinama razvijaju hipersonično oružje, iako su se neki programi suočili s kašnjenjima, ograničenjima u testiranju i promjenama prioriteta, dok Pentagon nastoji unaprijediti ovu tehnologiju. Kina i Rusija već su uvele hipersonične sustave u operativnu uporabu, čime dodatno naglašavaju rastuću važnost oružja koje može putovati ekstremnim brzinama uz mogućnost manevriranja tijekom leta, što ga čini teže detektabilnim i presretljivim. „Uvođenje i skaliranje hipersoničnog oružja jedan je od glavnih prioriteta Ministarstva obrane i napredujemo vrlo brzo“, izjavio je dužnosnik Pentagona za Fox News.