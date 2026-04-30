Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 197
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZAKLJUČAK STRUČNJAKA

Što ako se situacija ne promijeni do kraja svibnja? Stiglo upozorenje: EU bi se trebala početi pripremati

Ilustracija/Reuters
VL
Autor
Slavko Vukadin/Hina
30.04.2026.
u 19:05

U četvrtak su održani sastanci Koordinacijske skupine za naftu i radne skupine za sigurnost energetske unije, na kojima su se okupili stručnjaci Europske komisije, predstavnici industrije, država članica, Međunarodne agencije za energiju i NATO-a

Europska unija trebala bi se pripremati za moguće nestašice mlaznog goriva ako se sadašnja situacija na Bliskom istoku nastavi do kraja svibnja, objavila je u četvrtak Europska komisija.

U četvrtak su održani sastanci Koordinacijske skupine za naftu i radne skupine za sigurnost energetske unije, na kojima su se okupili stručnjaci Europske komisije, predstavnici industrije, država članica, Međunarodne agencije za energiju i NATO-a. Razgovarali su o sigurnosti opskrbe naftom i plinom u Europi dok se sukob na Bliskom istoku približava 10. tjednu.

“Što se tiče sirove nafte i naftnih derivata, mlazna goriva ostaju ključna briga. Dok tržište upravlja pritiscima na opskrbu, komercijalne zalihe se smanjuju zbog dugotrajnog zatvaranja Hormuškog tjesnaca. Koordinacijska skupina za naftu i radna skupina za sigurnost energetske unije naglasili su da bi se EU trebao početi pripremati za potencijalne posljedice ako se situacija nastavi nakon svibnja”, priopćila je Komisija.

Navodi se da trenutačno u EU-u nema nestašice goriva, da je situacija s opskrbom plina uglavnom nepromijenjena i da se već započelo s punjenjem skladišta. U slučaju potrebe mogu se pustiti u promet zalihe nafte i plina, a stručnjaci upozoravaju da u tom slučaju države članice trebaju djelovati koordinirano, usklađivati mjere na strani potražnje kako bi se postigli učinkoviti rezultati.
FOTO Melania Trump prekršila pravilo s britanskim kraljem: 'Ovo je toliko dugo trajalo, da bi zgrozilo poklonike kraljevskog protokola'
1/6
Ključne riječi
nestašica Bliski istok nafta

Komentara 6

Pogledaj Sve
Avatar Mile iz Tuzle
Mile iz Tuzle
19:18 30.04.2026.

Svaka budala može reći da se treba pripremiti za nestašice. Čemu uopće služi ta idiotska tvorevina EU, ako ne može vlastitim građanima osigurati energente? Da donosi uredbe o obliku krastavaca, direktive o neodvojivim čepovima ili da organizira gay parade?

Avatar cuvarkuca
cuvarkuca
20:02 30.04.2026.

20% svjetske trgovine naftom ide kroz hormuz, pa kako je moguća tolika panika i nestašica goriva u EU? Hoće li nam opet neki krizni stožeri uvoditi restrikcije kretanja, točenja goriva ili par-nepar?

Avatar Ležeći Policajac
Ležeći Policajac
19:20 30.04.2026.

Najbitnija su naredna dva tjedna.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!