MOĆNA TRUMPOVA SAVJETNICA

Više neće biti samo u pozadini? 'Ledena djeva' iznenadila potezom, pridružila se popularnoj platformi

Lunch with the Kennedy Center board members in the East Room at the White House
Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS
1/5
Autor
Dora Taslak
29.04.2026.
u 23:28

"Pridružujem se X-u kako bih povremeno dijelila novosti o poslu koji radimo u Bijeloj kući", navela je Susie Wiles

Šefica kabineta Bijele kuće, Susie Wiles, jedna je od najutjecajnijih savjetnica predsjednika Donalda Trumpa, no vrlo rijetko javno istupa. No, to bi se sada moglo promijeniti s obzirom na to da je otvorila profil na platformi X kako bi dijelila novosti iz administracije. Njezin je profil prikupio već više od 300.000 pratitelja, dok ona trenutačno prati svega šest korisnika - sve medijske kuće.

"Pridružujem se X-u kako bih povremeno dijelila novosti o poslu koji radimo u Bijeloj kući. Neprestano se usredotočujemo na napredak Trumpove agende i ispunjavanje obećanja američkom narodu. Dobrodošla su različita mišljenja. Pratite za uvide i informacije", stoji u njezinom prvoj i još uvijek jedinoj objavi. Rapid Response, jedan od profila Bijele kuće na X-u, podijelio je njezinu prvu objavu te poslao poziv svima da je zaprate. 

Iako rijetko istupa, Wiles se često viđa uz predsjednika. Naime, ona je prisutna na brojnim sastancima, kao i na raznim događanjima uz Trumpa. Ona je, navodi Fox News, njegova dugogodišnja saveznica, a prvi ga puta podržala 2015. godine. Nakon što ju je Trump imenovao, istaknuo je kako je bila ključna u njegovim kampanjama 2016. i 2020. godine. On ju je nazvao "Ledenom djevom“ zbog njezina čvrstog i odlučnog pristupa poslu.
U Washingtonu vrije iza kulisa, JD Vance otvorio pitanje koje Pentagon izbjegava: 'Ne govore cijelu istinu'
Donald Trump SAD Susie Wiles

CH
chemica
23:54 29.04.2026.

Uspješna ko onaj s istetoviranim križem, a u ozbiljnoj je konkurenciji da po "sposobnosti" nadmaši i stvora koji istoga crta flomasterom posred vlastite ludare pa s njim paradira pred cijelom nacijom koliko je normalan. Vensa ne može nadmašiti, taj je već u nekoliko navrata potvrdio da tamo gdje se pojavi sve ode k vragu. Protiv familije fantastičnog Donalda je izgubila već u startu. Mali Baron ili muž od ćerkice, prave grdosije američkog biznisa i geopolitike. Što joj bi...Možda joj godi osjećaj da si najpametniji u hrpi maloumnika koja danas vodi Ameriku? Opasna igra. Neće dobro izgledati u životpisu ako te osmudi barut.

