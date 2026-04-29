Više neće biti samo u pozadini? 'Ledena djeva' iznenadila potezom, pridružila se popularnoj platformi

Šefica kabineta Bijele kuće, Susie Wiles, jedna je od najutjecajnijih savjetnica predsjednika Donalda Trumpa, no vrlo rijetko javno istupa. No, to bi se sada moglo promijeniti s obzirom na to da je otvorila profil na platformi X kako bi dijelila novosti iz administracije. Njezin je profil prikupio već više od 300.000 pratitelja, dok ona trenutačno prati svega šest korisnika - sve medijske kuće.

"Pridružujem se X-u kako bih povremeno dijelila novosti o poslu koji radimo u Bijeloj kući. Neprestano se usredotočujemo na napredak Trumpove agende i ispunjavanje obećanja američkom narodu. Dobrodošla su različita mišljenja. Pratite za uvide i informacije", stoji u njezinom prvoj i još uvijek jedinoj objavi. Rapid Response, jedan od profila Bijele kuće na X-u, podijelio je njezinu prvu objavu te poslao poziv svima da je zaprate.

I’m joining X to share occasional updates about the work we do at the White House. We are relentlessly focusing on advancing President Trump’s agenda and delivering on promises to the American people. I welcome different viewpoints. Follow along for insights and information. — Susie Wiles (@SusieWiles47) April 28, 2026

Iako rijetko istupa, Wiles se često viđa uz predsjednika. Naime, ona je prisutna na brojnim sastancima, kao i na raznim događanjima uz Trumpa. Ona je, navodi Fox News, njegova dugogodišnja saveznica, a prvi ga puta podržala 2015. godine. Nakon što ju je Trump imenovao, istaknuo je kako je bila ključna u njegovim kampanjama 2016. i 2020. godine. On ju je nazvao "Ledenom djevom“ zbog njezina čvrstog i odlučnog pristupa poslu.